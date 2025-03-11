Археологи обнаружили в "Пещере черепов" красного червя из Библии: фото

На иврите красный краситель называется "толаат почета", что в буквальном переводе означает "малиновый червь". Упоминания об этом красителе можно встретить в Ветхом Завете.
В Иудейской пустыне есть "Пещера черепов". Израильские археологи обнаружили в ней 3800-летний лоскут ткани, окрашенной с помощью красителя "красный червь". Для его изготовления использовались размельченные туши и яйца насекомых. В Священных Писаниях содержится 25 упоминаний этого красителя.
Об этом пишет Daily Mail.
Из обнародованного Управлением древностей Израиля релиза следует, что размер найденной в пещере ткани не превышает двух сантиметров. Проведенный учеными анализ показал, что неокрашенные льняные нити переплетены с окрашенными шерстяными нитями. Вместе они образуют решетчатый узор.
"Красный червь" изготовляли из щитовки, обитающей на дубах. Красный цвет красителю придает каминная кислота, которая производится самками и яйцами этого насекомого. Тысячи лет назад люди опрыскивали уксусом собранных жуков, после чего сушили. Полученный из размельченных насекомых красный порошок применялся для окрашивания ткани.
На иврите красный краситель называется "толаат почета", что в буквальном переводе означает "малиновый червь". Упоминания об этом красителе можно встретить в Ветхом Завете.
Анализ углерода-14 показал, что обнаруженный в пещере фрагмент ткани датируется 1767-1954 годами до н. (бронзовый век).
По словам доктора Наама Сукеныка, который является одним из соавторов исследования, точный возраст красителя и его происхождение был определен с помощью современных методов анализа. "Красным червем" краситель называется не просто так. В древности под термином "червь" было принято понимать всех насекомых и стадии их развития.
Напомним, впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во времена расцвета Римской империи.
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