Археологи обнаружили в "Пещере черепов" красного червя из Библии: фото

На иврите красный краситель называется "толаат почета", что в буквальном переводе означает "малиновый червь". Упоминания об этом красителе можно встретить в Ветхом Завете.

В Иудейской пустыне есть "Пещера черепов". Израильские археологи обнаружили в ней 3800-летний лоскут ткани, окрашенной с помощью красителя "красный червь". Для его изготовления использовались размельченные туши и яйца насекомых. В Священных Писаниях содержится 25 упоминаний этого красителя.

Об этом пишет Daily Mail.

Из обнародованного Управлением древностей Израиля релиза следует, что размер найденной в пещере ткани не превышает двух сантиметров. Проведенный учеными анализ показал, что неокрашенные льняные нити переплетены с окрашенными шерстяными нитями. Вместе они образуют решетчатый узор.

"Красный червь" изготовляли из щитовки, обитающей на дубах. Красный цвет красителю придает каминная кислота, которая производится самками и яйцами этого насекомого. Тысячи лет назад люди опрыскивали уксусом собранных жуков, после чего сушили. Полученный из размельченных насекомых красный порошок применялся для окрашивания ткани.

В Священных Писаниях содержится 25 упоминаний об этом красителе / Фото: Управление древностей Израиля

На иврите красный краситель называется "толаат почета", что в буквальном переводе означает "малиновый червь". Упоминания об этом красителе можно встретить в Ветхом Завете.

"Красный червь" изготовляли из щитовки, обитающей на дубах / Фото: Управление древностей Израиля

Анализ углерода-14 показал, что обнаруженный в пещере фрагмент ткани датируется 1767-1954 годами до н. (бронзовый век).

Обнаруженный в пещере фрагмент ткани датируется 1767-1954 годами до н. (бронзовый век) / Фото: Управление древностей Израиля

По словам доктора Наама Сукеныка, который является одним из соавторов исследования, точный возраст красителя и его происхождение был определен с помощью современных методов анализа. "Красным червем" краситель называется не просто так. В древности под термином "червь" было принято понимать всех насекомых и стадии их развития.

Напомним, впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во времена расцвета Римской империи.

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