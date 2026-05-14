- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 2 мин
Археологи обнаружили захоронение знатной римлянки с ладаном и редкими артефактами (фото)
В Британии нашли погребение знатной римлянки в свинцовом гробу: археологи обнаружили экзотические смолы и редкие артефакты
В британском городе Колчестер археологи обнаружили уникальное захоронение времен Римской империи — в декоративном свинцовом гробу обнаружили останки женщины высокого статуса, похороненной вместе с дорогими артефактами и экзотическими смолами.
Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Colchester Archaeological Trust.
Что нашли археологи
По словам исследователей, женщина умерла в возрасте примерно 20-30 лет в период, когда территория современной Англии находилась под властью Рима. Вероятно, погребение датируется поздним римским периодом — примерно между III и V веками нашей эры.
«Это одно из самых интересных римских захоронений, с которыми мы работали в Колчестере за последние годы», — заявил директор археологии Colchester Archaeological Trust Адам Вайтман.
Женщину похоронили в дорого украшенном свинцовом гробу вместе с ценными вещами, среди которых шпильки для волос из черного гагата, редкие стеклянные флаконы и другие погребальные предметы.
Археологи считают, что погребение было тщательно подготовлено и свидетельствует о высоком социальном статусе умершей.
В погребении обнаружили ладан и гипс
Особое внимание ученых привлекло наличие экзотических смол, в частности ладана — высушенной смолы деревьев рода Boswellia, произрастающих в Африке, Ближнем Востоке и Индии.
В древности ладан использовали в качестве благовония и считали лечебным средством.
Кроме того, в гробу обнаружили гипс. Археологи предполагают, что тело женщины перед погребением могли покрыть жидким гипсовым раствором — специальной пастой, похожей на штукатурку.
Такие захоронения были редки даже в римской Британии и обычно касались представителей элиты.
Редкая римская традиция
Исследователи отмечают, что в редких случаях жидкий гипс после застывания сохранял контуры тела умершего. Ранее в британском Йорке археологи даже обнаружили захоронение младенца, где гипс сохранил очертания тела ребенка.
«Молодая женщина была явно очень важна для своей семьи и общины», — отметил директор археологического подразделения компании Tetra Tech Consulting Роберт Мейсфилд.
Где нашли гроб
Захоронение было обнаружено еще в 2023 году во время раскопок на территории бывшей больницы, которую готовили к застройке жильем. Однако о находке официально сообщили только сейчас.
С 16 мая 2026-го гроб и найденные артефакты покажут в Roman Circus Visitor Centre в Колчестере.