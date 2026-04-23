Археологи раскопали древнее кельтское поселение с золотыми монетами и украшениями (фото)

Археологи обнаружили сотни золотых артефактов под трассой в Богемии Фото иллюстративное / © facebook.com/oleg.apostolov

Реклама

В Чехии во время подготовительных работ к строительству автомагистрали археологи наткнулись на уникальное древнее поселение, в котором обнаружили сотни ценных находок — от золотых и серебряных монет до украшений и керамики. Возраст сокровищ оценивают примерно в 2200 лет.

Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Раскопки производились вблизи города Градец-Кралове в историческом регионе Богемия. Территория достопримечательности охватывает около 62 акров — это один из крупнейших кельтских археологических объектов в этом районе.

Реклама

По словам археологов, количество и разнообразие найденных предметов свидетельствуют, что поселение было важным центром торговли и производства. Здесь обнаружили более тысячи украшений — среди них фибулы, браслеты, элементы поясов и стеклянные бусины, а также многочисленные монеты из золота и серебра.

Руководитель исследования Матоуш Голаш отметил, что масштаб открытия стал очевиден уже в начале работ: первые находки сразу указали на значимость объекта. По его словам, если бы не строительство дороги, поселение могло оставаться неизвестным еще долгое время.

Что известно о поселении

Интересно, что поселение не имело укреплений, что может свидетельствовать о его мирном характере и сосредоточенности жителей на торговле, а не на обороне.

Археологи датируют памятку периодом Ла-Тен (примерно 450-40 годы до н.э.), который ассоциируется с расцветом кельтской культуры в Европе. Именно в это время активно развивались металлургия, искусство и ремесла.

Реклама

Поселение, вероятно, располагалось на так называемом «янтарном пути» — важном торговом маршруте, соединяющем Балтийское и Северное моря с Центральной Европой. Наличие янтаря среди находок подтверждает активное участие жителей в международной торговле.

В то же время исследователи пока не могут точно определить, какое именно кельтское племя проживало здесь. Хотя регион традиционно связывают с племенем бойев, прямые доказательства этого пока не найдены.

Дальнейшие раскопки и анализ артефактов могут дать больше ответов про жизнь, торговлю и культуру жителей этого древнего поселения.