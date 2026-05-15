Археологи в Египте обнаружили 22 мумии женщин: что скрывает гробница

В Египте найдена гробница 22 певиц Амона

Вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили большую древнюю гробницу. В скале обнаружили 22 разрисованных деревянных гроба с мумиями женщин, которые пели во время церковных обрядов. Также там нашли восемь свитков папируса, лежавших в глиняном кувшине.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Детали находки и организация камеры

Над раскопками работала команда египетских археологов. Они нашли тайник в дворике древней гробницы Сеннепа. Гроб лежал очень аккуратно — в десять равных рядов. Это свидетельствует о том, что их перезахоронили не в спешке, а тщательно спланировали этот процесс под контролем храма.

Важной особенностью является то, что на большинстве гробов вместо личных имен указан только профессиональный титул — «Певица Амона». Это свидетельствует о преобладании религиозного статуса над личным происхождением в погребальном контексте того времени.

Несмотря на почтенный возраст находки, внутри гробов сохранились мумифицированные останки. Это редкое явление для перезахоронений этой эпохи.

Исследование папирусов и исторический контекст

Особенно важна находка — восемь свитков папируса, некоторые из которых до сих пор закрыты древними глиняными пробками. В Египте их считают настоящим «сокровищем», потому что после перевода они помогут понять, как работали древние храмы, как они зарабатывали деньги и как проводили обряды захоронения.

Находка относится к периоду с 1070 по 664 г. до н. э., когда Фивы находились под административным контролем жречества Амона в Карнаке. Певицы Амона были официальными участниками ритуальной жизни храма и принадлежали к влиятельной структуре, контролировавшей крупные земельные владения в Верхнем Египте.

Гроб сейчас восстанавливают, потому что дерево начало рассыпаться. Их уже почистили и укрепили для исследований. Ученые пытаются найти первоначальное место захоронения, чтобы понять, какие отношения были между этими женщинами при их жизни.

