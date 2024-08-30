Аромат будет стоять на весь дом: добавьте ингредиент из аптеки в украинское сало во время запекания

Попытайтесь приготовить запеченное сало в духовке, добавив к нему один неожиданный ингредиент из домашней аптечки.

Об этом рецепте в своем блоге рассказал известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Запеченное сало, по его мнению, раскрывается новыми вкусами, совершенно не присущими свежему продукту. Именно поэтому его следует попробовать. А чтобы продукт поразил своим невероятным ароматом, следует добавить в него один ингредиент из аптеки. Речь идет о душистой полевой ромашке.

Ее можно приобрести во многих аптеках. Если будете запекать, то делайте это на открытом огне или в духовке, а также обязательно используйте фольгу.

Можете выбирать не только чистое сало, но и подбрюшину, то есть сало, имеющее прослойки мяса. Помните, что ромашка может добавить блюду ненужной горечи, поэтому используйте совсем немного этого компонента. Кулинар утверждает, что неплохими приправами для сала являются хлопья перца чили и черный перец.

Чтобы все получилось вкуснее, на 500 г сала берите не более 1 ст. ложки высушенной ромашки. Не забудьте о соли. Ее должно быть много, чтобы щедро натереть ею кусок.

Если готовите запеченное сало в духовке, предварительно разогрейте ее на 180 градусов. Запекать 500 г сала нужно 35-40 минут. Не забудьте установить режим конвекции.

Такое блюдо едят охлажденным, нарезав его на тонкие кусочки. Она отлично подходит как перекус, ее удобно брать с собой.

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