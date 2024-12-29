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Аромат зимы: рецепт традиционного венского штрудля с яблоками и корицей

Аромат зимы: рецепт традиционного венского штрудля с яблоками и корицей

Штрудель. / Фото: instagram.com/juliya_levicka

Настоящий венский штрудель будет очень вкусным.

Штрудель – традиционный десерт нескольких стран мира. Впрочем, больше всего этой выпечкой прославилась столица Австрии. И хоть его пекут в разное время года и в разные праздники, но штрудель с яблоками и корицей — это ароматы зимы

Рецептом традиционного венского штрудля поделился повар Евгений Клопотенко. Классический рулет – в материале ТСН.ua.

Ингредиенты для теста

  • 300 г муки
  • 170 мл воды
  • 30 мл масла
  • ⅔ ч.л. соли
  • 2 ст.л. муки для подпила
  • 2 ст.л. сахарной пудры

Ингредиенты для начинки

  • 5 больших яблок
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 100 г грецких орехов
  • ½ ч.л. корицы
  • 50 г сахара
  • 1,5 ст.л. сухарей
  • 70 г сливочного масла

Приготовление

1. Смешайте 300 г муки, 170 мл воды, 30 мл масла и ⅔ ч.л. соли. Мешайте тесто до однородности – пока оно прекратит липнуть в руки. Затем накройте тесто и поставьте в холодильник на 1-1,5 часа.

2. Очистите от кожуры яблоки и нарежьте небольшим кубиком. Измельчите ножом грецкие орехи. Выложите яблоки на сковороду и тушите их 5 мин. Добавьте орехи, корицу, сахар. Перемешайте, тушите еще несколько минут, а затем снимите с огня, чтобы охладилось.

3. Разогрейте духовку до 180°С. Расстелите на рабочей поверхности полотенце и немного посыпайте его мукой. Выложите тесто и раскатайте его максимально тонко в форме прямоугольника.

4. Растягивайте тесто руками, формируя прямоугольник. Высота должна быть примерно такой, как противень. Длина – по вашему вкусу.

5. Растопите 50 г масла, отдельно – еще 20. Смажьте тесто 50 г растопленного масла и присыпьте сухарями по всей поверхности.

6. Выложите яблоки по всей поверхности теста, отступив от краев. По левой стороне начните заворачивать тесто, сверху и снизу, а затем по длине, и продолжайте закручивать, помогая полотенцем.

7. Закрутите штрудель до конца и переложите швом вниз на застеленный пергаментом противень. Смажьте верх растопленным маслом.

8. Выпекайте штрудель 40 мин. Подавайте горячим или уже охлажденным, посыпав сахарной пудрой.

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