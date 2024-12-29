Аромат зимы: рецепт традиционного венского штрудля с яблоками и корицей

Настоящий венский штрудель будет очень вкусным.
Штрудель – традиционный десерт нескольких стран мира. Впрочем, больше всего этой выпечкой прославилась столица Австрии. И хоть его пекут в разное время года и в разные праздники, но штрудель с яблоками и корицей — это ароматы зимы
Рецептом традиционного венского штрудля поделился повар Евгений Клопотенко. Классический рулет – в материале ТСН.ua.
Ингредиенты для теста
- 300 г муки
- 170 мл воды
- 30 мл масла
- ⅔ ч.л. соли
- 2 ст.л. муки для подпила
- 2 ст.л. сахарной пудры
Ингредиенты для начинки
- 5 больших яблок
- 1 ст.л. лимонного сока
- 100 г грецких орехов
- ½ ч.л. корицы
- 50 г сахара
- 1,5 ст.л. сухарей
- 70 г сливочного масла
Приготовление
1. Смешайте 300 г муки, 170 мл воды, 30 мл масла и ⅔ ч.л. соли. Мешайте тесто до однородности – пока оно прекратит липнуть в руки. Затем накройте тесто и поставьте в холодильник на 1-1,5 часа.
2. Очистите от кожуры яблоки и нарежьте небольшим кубиком. Измельчите ножом грецкие орехи. Выложите яблоки на сковороду и тушите их 5 мин. Добавьте орехи, корицу, сахар. Перемешайте, тушите еще несколько минут, а затем снимите с огня, чтобы охладилось.
3. Разогрейте духовку до 180°С. Расстелите на рабочей поверхности полотенце и немного посыпайте его мукой. Выложите тесто и раскатайте его максимально тонко в форме прямоугольника.
4. Растягивайте тесто руками, формируя прямоугольник. Высота должна быть примерно такой, как противень. Длина – по вашему вкусу.
5. Растопите 50 г масла, отдельно – еще 20. Смажьте тесто 50 г растопленного масла и присыпьте сухарями по всей поверхности.
6. Выложите яблоки по всей поверхности теста, отступив от краев. По левой стороне начните заворачивать тесто, сверху и снизу, а затем по длине, и продолжайте закручивать, помогая полотенцем.
7. Закрутите штрудель до конца и переложите швом вниз на застеленный пергаментом противень. Смажьте верх растопленным маслом.
8. Выпекайте штрудель 40 мин. Подавайте горячим или уже охлажденным, посыпав сахарной пудрой.