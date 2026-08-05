Ароматное мексиканскоє блюдо: как просто приготовить кесадилью на скоровородке

Кесадилья / © Credits

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Кесадилья с курицей на сковороде – это быстрое домашнее блюдо из тортильи, обжаренной курицы, овощей и сыра. Чтобы начинка осталась сочной, курицу и овощи сначала готовят отдельно, а потом складывают кесадилью и подрумянивают ее с обеих сторон.

Рецепт рассчитан на 4 порции и требует примерно 40 минут.

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Какие тортильи и сыр нужны

Для кесадильи подойдут пшеничные тортильи среднего размера: они легко складываются пополам и хорошо подрумяниваются на сковороде. Сыр должен плавиться во время нагревания — можно взять моцареллу, чедер или смесь нескольких видов.

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Не кладите слишком много начинки, ведь из-за толстого слоя тортилья может разойтись, а сыр не успеет равномерно расплавиться.

Ингредиенты на 4 порции

4 пшеничных тортилья;

около 450 г куриного филе;

2 сладких перца;

1 луковица;

300–350 г хорошо плавящегося сыра;

1–2 столовых ложки масла;

паприка или чили – по вкусу;

тмин – по вкусу;

орегано - по вкусу;

соль – по вкусу.

Как обжарить курицу, перец и лук

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите и приправьте паприкой или чили, тмином и ореганами. Разогрейте сковороду с частью растительного масла. Обжарьте курицу до полной готовности, периодически переворачивая кусочки, и переложите на тарелку. Лук и сладкий перец порежьте полосками. Добавьте оставшееся масло на сковороду и обжарьте овощи до мягкости. Поверните курицу к овощам, перемешайте и снимите начинку с огня. Она не должна быть слишком влажной, иначе тортилье размокнет.

Как сложить и пожарить кесадилью

На половину каждой тортильи выложите часть тертого сыра, курицу с овощами и немного сырую сверху. Накройте начинку второй половиной тортильи, чтобы образовался полмесяца.

Сухую сковороду разогрейте на среднем огне. Смажьте сложенную тортилью примерно по 3 минуты с каждой стороны, пока поверхность не станет золотистой, а сыр внутри не расплавится. Переворачивайте кесадилью широкой лопаткой, удерживая верхнюю часть, чтобы начинка не выпала.

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Готовую кесадилью оставьте на 1–2 минуты, затем нарежьте треугольниками. Так сыр немного стабилизируется, и начинка не вытекает сразу после разрезания.

Аллергены и подача

Подавайте кесадилью горячей – со свежей зеленью, томатной сальсой, сметаной или соусом на основе йогурта. Пшеничные тортильи содержат глютен, а сыр – молочные компоненты, поэтому людям с аллергиями или непереносимостью нужны соответствующие альтернативы.

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