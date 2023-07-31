Аспирин в консервации: почему это вредно и чем его можно заменить

Наши бабушки и мамы часто добавляли в консервации аспирин, чтобы продлить срок их хранения и улучшить вкус. Почему врачи сегодня против этого метода? И чем можно поменять аспирин в консервации?

Для чего кладут аспирин в помидоры, огурцы или другую консервацию

Аспирин это, по сути, ацетилсалициловая кислота, широко используемая в медицине, например, чтобы снять боль или уменьшить жар. Растворяясь в воде, таблетка создает кислую среду, которая губительно влияет на микроорганизмы.

Именно поэтому в прошлом в банки с консервацией добавляли аспирин. Так они стояли подольше и не портились. К тому же, в те времена такое лекарство стоило совсем недорого.

Хотя аспирин действительно хороший консервант, врачи сегодня предостерегают от его использования в этих целях. ВОЗ даже выпустила специальный запрет на использование лекарства во время консервирования.

Почему аспирин опасно добавлять в консервацию

Чем заменить аспирин в консервации? / Фото: Pexels

Для того, чтобы понять всю опасность, нужно изучить химический состав этого лекарства. В них содержится кислота, извлекаемая из коры ивы. В древности ее широко использовали во время лечения лихорадки. Но в состав коры ивы также входит токсичное для организма человека вещество – фенол.

Чрезмерное употребление консервации с этими таблетками может вызвать определенные проблемы со здоровьем:

лекарства выводятся через почки, что может отрицательно сказаться на их работе; со временем у человека может даже развиться пиелонефрит;

чрезмерное употребление таблеток может вызвать появление аллергии на аспирин;

из-за кислой среды, вызванной медикаментами, могут возникнуть проблемы в работе желудка и кишечника;

людям с язвой желудка употреблять консервацию с аспирином категорически запрещено.

Не следует забывать, что у детей ацетилсалициловая кислота может стать причиной развития синдрома Рея. Конечно, в консервации ее количество невелико, но рисковать все же не стоит.

Чем можно заменить аспирин в консервации

На самом деле аспирин в консервации можно заменить современными аналогами, которые не наносят организму такой сильный вред. К примеру, всегда можно использовать:

яблочный или классический уксус;

кислые соки (смородина, лимон);

лимонную кислоту.

Все они также препятствуют развитию бактерий. Однако даже эти заменители создают кислую среду, которая противопоказана людям с язвой желудка, диабетом, гипертонией или повышенной кислотностью.

Вместо них можно попытаться добавить в консервацию зерна горчицы, которая поможет сохранить форму и вкус овощей, а также защитит от микроорганизмов. Добавлять ее следует строго по рецепту, в противном случае консервированные продукты могут горчить.

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