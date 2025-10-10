Астрологи назвали 4 знака зодиака, которым везет больше всего: сама судьба защищает их

Каким знакам зодиака везет больше всего / © Mixnews

Астрологи убеждают, что карма — это не просто загадочное слово, а мощная энергия, возвращающая каждому то, что он отдает миру. Одни люди постоянно сталкиваются с трудностями, другие же, напротив, будто рождены под счастливой звездой. Эксперты назвали четыре знака зодиака, которых особенно оберегает судьба, их карма привлекает успех, гармонию и приятные сюрпризы.

Стрелец

Представители этого огненного знака живут с открытым сердцем и без страха шагают навстречу новым приключениям. Их оптимизм и вера в лучшее притягивают удачу, а искренность открывает двери к новым возможностям. Астрологи говорят, что Стрельцы пожинают плоды своих добрых дел из прошлых жизней, поэтому судьба часто подбрасывает им приятные шансы именно тогда, когда они в этом нуждаются.

Лев

Львы — это врожденные лидеры, полные солнечной энергии. Их щедрость и сила духа создают вокруг них ауру успеха. Карма вознаграждает Львов за искренность, открытость и умение вдохновлять других. Именно поэтому они оказываются в центре внимания, привлекая не только людей, но и благоприятные обстоятельства.

Рыбы

Рыбы — самый интуитивный и чувствительный знак зодиака. Они чувствуют энергии людей и мира, всегда готовы помочь, не дожидаясь ничего взамен. Именно их доброта и умение прощать становится главным источником кармической защиты. Вселенная заботится о них, посылая подсказки, знаки и удивительные подарки судьбы. Не зря астрологи называют Рыб «магнитами счастья».

Дева

Девы — это олицетворение разума, порядка и искренней душевности. Они стремятся сделать мир лучше, часто помогают другим, не требуя благодарности. Их карма — это вознаграждение за добросовестность, трудолюбие и честность. Звезды говорят, что Девы получают то, чего заслуживают: стабильность, уважение и любовь.