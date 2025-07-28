Астрологи назвали два знака зодиака, с которыми сложнее всего быть в отношениях

С какими знаками зодиака сложно в отношениях / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, с какими знаками зодиака романтические отношения превращаются в настоящее испытание.

Скорпион

Скорпионы очень эмоциональные, страстные и глубокие натуры. Они погружаются в отношения полностью и требуют того же от партнера. Для них важна искренность, абсолютное доверие и преданность. Но вместе с тем они могут быть слишком контролирующими и ревнивыми.

Даже без явных причин Скорпион часто ищет подтверждение верности, анализирует поведение любимого человека и способен драматизировать мелочи. Если ему изменили, он никогда не простит. Этот знак не забывает обид и может долго держать злобу в себе.

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Близнецы

Легкие на подъем, общительные и умные Близнецы привлекают своей энергией. Но эта же черта часто становится причиной затруднений в отношениях. Они быстро устают от рутины, постоянно ищут новизну, поэтому стабильные отношения могут казаться им скучными.

Партнер Близнецов никогда не знает наверняка, какое настроение будет завтра. Эмоциональная нестабильность и частое изменение желаний усложняет построение доверия и близости. В один день — нежность и романтика, в другой — холодность и безразличие. Такая динамика может выбивать из эмоционального равновесия даже самого терпеливого человека.