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Астрологи назвали два знака зодиака, с которыми сложнее всего быть в отношениях
Есть знаки зодиака, с которыми строить отношения бывает особенно сложно. Это не значит, что они плохие партнеры. Просто их характер требует от второй половинки терпения и эмоциональной зрелости.
Рассказываем, с какими знаками зодиака романтические отношения превращаются в настоящее испытание.
Скорпион
Скорпионы очень эмоциональные, страстные и глубокие натуры. Они погружаются в отношения полностью и требуют того же от партнера. Для них важна искренность, абсолютное доверие и преданность. Но вместе с тем они могут быть слишком контролирующими и ревнивыми.
Даже без явных причин Скорпион часто ищет подтверждение верности, анализирует поведение любимого человека и способен драматизировать мелочи. Если ему изменили, он никогда не простит. Этот знак не забывает обид и может долго держать злобу в себе.
Близнецы
Легкие на подъем, общительные и умные Близнецы привлекают своей энергией. Но эта же черта часто становится причиной затруднений в отношениях. Они быстро устают от рутины, постоянно ищут новизну, поэтому стабильные отношения могут казаться им скучными.
Партнер Близнецов никогда не знает наверняка, какое настроение будет завтра. Эмоциональная нестабильность и частое изменение желаний усложняет построение доверия и близости. В один день — нежность и романтика, в другой — холодность и безразличие. Такая динамика может выбивать из эмоционального равновесия даже самого терпеливого человека.