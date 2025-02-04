Астрологи назвали единственный знак зодиака, который несет в себе "код Бога"

Эксперты по эзотерике давно изучают тайны зодиакального круга, пытаясь найти в нем скрытые послания от высших сил.

"Код Бога" – это особый божественный замысел, связанный с высшим разумом и духовным просветлением. И по мнению астрологов, только один из двенадцати представителей зодиакального круга несет его в себе. Речь идет о Рыбах.

Рыбы – это последний знак зодиака, являющийся символом мощной интуиции, эмпатии и жертвенности. Именно этот знак имеет невидимую связь с высшими силами. Рыбы ассоциируются с глубокой духовностью, мистическим знанием и божественным откровением. Не случайно в христианстве знак рыб использовался как тайный символ веры. К тому же ученые предполагают, что Иисус Христос был рожден под знаком Рыб.

И не только символ Рыб, но и число 12, под которым они идут, имеет сакральное значение в христианстве – 12 апостолов, 12 колен Израилевых, 12 месяцев года. Это все намекает на высший порядок мироздания.

Люди, родившиеся под этим знаком, наделены даром предвидения, их мысли и слова становятся пророческими. Именно это, по мнению эзотериков, делает их проводниками между земным и божественным.

Это совпадение или замысел высших сил? В настоящее время эксперты оставляют этот вопрос открытым. Однако с точностью можно сказать, что Рыбы несут в себе особый духовный код, связывающий этот знак зодиака с высшими силами, что недоступно другим знакам зодиака.

Читайте также:

Знаки зодиака, чьи слова и мысли всегда сбываются: они видят то, что недоступно другим

Назван единственный знак зодиака, которого защищают ангелы

Когда рождаются любимцы судьбы, которым всегда везет