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Астрологи назвали единственный знак зодиака, который никогда не влюбляется
Эксперты убеждены, что среди двенадцати представителей зодиакального круга есть тот, кто ведет себя осторожнее всего, когда дело касается чувств.
Речь идет о Козероге. Астрологи говорят, что этот знак зодиака крайне сдержан и рационален, для него чувства и эмоции всегда стоят на втором плане. Что не удивительно, ведь этот знак занят зарабатыванием денег и строительством успешного бизнеса.
Козероги не спешат проявлять свои эмоции, даже тогда, когда у них к кому-то возникает симпатия. Этот знак будет долго анализировать, задавая себе кучу вопросов, вроде: «А что из этого получится?», «А не помешает ли это моим планам?»
Козерог ведет себя так лишь потому, что боится потерять контроль над своей жизнью. А еще он очень боится разочарований и душевных мучений, считая любовь уязвимостью и часто воспринимает взаимоотношения как проект, требующий строгого расчета. Козерогу важно, чтобы партнер соответствовал его стандартам и разделял его ценности.
Однако следует знать, если Козероги влюбляются, то их чувства глубоки, сильны и на всю жизнь. Хотя он все равно будет держаться несколько холодно и всячески будет пытаться контролировать ситуацию и партнера.