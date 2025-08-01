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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Астрологи назвали единственный знак зодиака с самой короткой продолжительностью жизни

Эксперты утверждают, что среди всех представителей зодиакального круга существует один, который по статистике живет меньше всех. По их мнению, это связано с особенностями характера и образом жизни этого знака.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой знак зодиака живет меньше всего

Какой знак зодиака живет меньше всего / © www.freepik.com/free-photo

И это — Скорпион. Специалисты в области астрологии считают, что причина вовсе не в мистических силах, а в особенностях характера и образе жизни, присущих этому знаку. Скорпион — эмоционально глубокий, страстный и очень закрытый знак. Он склонен к накоплению обид, долго переживает внутренние конфликты и не делится своими тревогами.

Такое внутреннее эмоциональное напряжение может стать причиной стресса, постепенно разрушающего здоровье. Именно чрезмерная эмоциональность, потребность в контроле и постоянная борьба с самим собой — это те факторы, которые могут негативно влиять на физическое и психическое состояние Скорпиона.

Впрочем, астрологи призывают не относиться к таким выводам, как к приговору. Напротив, это повод уделить больше внимания своему образу жизни. А именно, научиться управлять стрессом, открываться близким, не подавлять эмоции, следить за своим ментальным здоровьем.

Ведь продолжительность жизни в значительной степени зависит от повседневных привычек, экологии, уровня заботы о себе и совсем не определяется датой рождения.

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