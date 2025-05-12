Астрологи назвали знаки зодиака, которые имеют самую чистую карму

Какие знаки зодиака не имеют кармических долгов / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Эксперты по астрологии выделили два знака зодиака с самой чистой кармической энергией. Они имеют естественную склонность к положительным поступкам, что и формирует их особый кармический статус в астрологической системе.

Водолей

Представители этого знака известны своим альтруизмом и рвением к справедливости. Водолеи довольно часто посвящают свою жизнь тому, чтобы быть полезны другим людям и обществу в целом. У них никогда нет корыстных или коварных мотивов и они не знают, что такое двойные стандарты. Именно это, по мнению экспертов, способствует очищению их кармического пути. Водолеи приходят в этот мир без каких-либо долгов, которые нужно отрабатывать.

Рыбы

Это второй знак с самой чистой кармической энергией. Рыбы имеют врожденную эмпатию, духовное наполнение и умеют сочувствовать другим людям. Это все создает для них благоприятный кармический фон. Этот знак интуитивно испытывает чувства и потребности других и часто приходит на помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Именно доброта и искренность Рыб оказывают положительное влияние на их кармический баланс, с которым они приходят в эту жизнь.

Реклама