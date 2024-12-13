Астрологи назвали знаки зодиака, которые не умеют самостоятельно принимать решения

Эти представители зодиакального круга боятся ответственности, они были бы счастливы, если бы за них все решали другие.

Рассказываем о знаках зодиака, которые превратили избегание ответственности в настоящее искусство.

Рыбы

Пока вы пытаетесь определиться с цветом обоев на стены или бюджетом на отпуск, рыбы будут летать в облаках и ничего не планировать. Их безответственность не от злого умысла, они просто слишком заняты своими фантазиями.

Рыбы постоянно перекладывают ответственность на других, потому что свято верят, что все как-то решится. Их оптимизм заразителен, поэтому зачастую другие с улыбкой прощают им этот недостаток.

Близнецы

Если вы когда-нибудь пытались о чем-то договориться с Близнецами, понимаете, о чем идет речь. Этот знак зодиака обладает удивительной способностью анализировать любую возможность, но так и не приступает к ее реализации. А все потому, что слишком многое думает. Близнецы избегают ответственности не потому, что ленивы или пугливы, а потому, что хотят всегда иметь выбор. Вы можете часами ждать, пока они будут выбирать между итальянским и мексиканским рестораном, и в конце концов скажут: "Ну, ты решай, у тебя это лучше получается!" И, конечно, они будут рады, что вы сняли с их плеч бремя ответственности.

Весы

Представители этого знака зодиака любят баланс и гармонию, они просто пугаются от мысли, что их выбор может нарушить это равновесие. Будет ли этот фильм интересен? Может, другой ресторан выбрать? А если кого-то не удовлетворит такое решение? Такие вопросы постоянно сидят в голове этих людей, поэтому они были бы очень счастливы, чтобы решал кто-нибудь другой.

Читайте также:

Знаки зодиака, которые любят долго спать: их ничто не сможет разбудить

Если в жизни все не так, как хочется, нужно сделать одну простую вещь: совет мудреца

Названы проблемы, которые есть только у людей с высоким уровнем интеллекта