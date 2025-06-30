Астрологи назвали знаки зодиака, которым быстро надоедают отношения: таких аж три

Каким знакам зодиака быстро надоедают отношения / © www.freepik.com/free-photo

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Астрологи говорят, что среди всех представителей зодиакального круга есть три, которым очень быстро становится скучно в отношениях. Ведь их страсть к изменениям и приключениям заложена на небесном уровне.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, находятся под влиянием Марса — планеты страсти, мощной энергии и невероятной активности. Они не терпят однообразия в личной жизни. Размеренные вечера и привычные маршруты с работы домой им быстро надоедают. Этот знак стремится к импровизации, драйву и неожиданным поворотам судьбы. Чтобы сохранить интерес Овна, нужно забыть об однообразии, лучше устроить спонтанное путешествие или какой-нибудь сюрприз.

Близнецы

Близнецы — любимцы Меркурия, планеты коммуникаций и новизны, поэтому скука для них становится болезненной. Им нужно постоянно общаться, делиться впечатлениями, планами на будущее и идеями. Отношения с Близнецами — как бесконечная интеллектуальная игра, партнер должен быть готов к неожиданным изменениям и постоянному движению. Если хотите заинтересовать Близнецов, пригласите их на квест, мастер-класс или лекцию по актуальной теме, главное, чтобы было интересно и весело.

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Стрелец

Стрельцами управляет Юпитер — планета расширения и перемен. Этот знак не мыслит свою жизнь без путешествий и исследований. Ему нужно открывать новые места, знакомиться с интересными людьми, пробовать блюда, которых он еще не ел. Рутина для Стрельцов — настоящая тюрьма, они расцветают только в новизне. Чем больше неожиданных и ярких эмоций в отношениях, тем сильнее будет привязанность. Идеальный день с партнером для Стрельца — это поход в горы, экскурсия в старинные замки или просто прогулка по новым улицам знакомого города.