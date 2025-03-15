Астрологи рассказали, какие цветы подходят людям за месяцем рождения: узнайте свои

Каждый месяц имеет свой цветок-покровительницу, который служит талисманом для родившихся в этот период. Узнайте, точно ли она точно отражает вашу сущность!

Как каждый месяц имеет свой зодиакальный знак и камень-талисман, так и связанные с ним цветы. Обычно их две: одна отражает ключевые черты характера, а другая дополняет общий образ, раскрывая новые нюансы личности.

Эта информация пригодится, если вы хотите выбрать идеальный букет для близкого человека или создать клумбу, которая будет гармонично отражать вашу энергетику.

Январь: гвоздика – символ честности и прямолинейности, подснежник – олицетворение нежности и внутренней стойкости.

Февраль: ирис – символ многогранности и целеустремленности, фиалка – воплощение верности, преданности и скромности.

Март: нарцисс ассоциируется с обновлением, возрождением и чистыми чувствами, а тюльпан отмечает человека как надежного друга, хотя и очень чувствительного.

Апрель: гортензия – знак успеха, а душистый горошек говорит о щедрой, гостеприимной натуре, которая больше всего ценит дружбу.

Май: ландыш символизирует нежность в сочетании со смелостью, а боярышник – силу и выносливость.

Июнь: жимолость олицетворяет простоту и скромность, а роза скрывает за хрупкостью несокрушимый характер.

Июль: дельфиниум – выбор для нежных, но несгибаемых людей, а кувшинка символизирует верность.

Август: мак – знак завораживающих харизматичных личностей, а гладиолус подчеркивает устойчивость и решительность.

Сентябрь: астра указывает на эмпатию и отзывчивость, ипомея – на верность и семейные ценности.

Октябрь: космея – символ гармонии, а бархатцы отражают жизнерадостность и доброжелательность.

Ноябрь: хризантема говорит о надежности и преданности, пион – о щедрости души и нежности.

Декабрь: падуб символизирует силу, спрятанную по внешней уязвимости, а нарцисс – чистоту чувств и новое начало.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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