Какие знаки зодиака ждут счастливые смены осенью 2025 года / © unsplash.com

Хотя, возможно, они ощутят особое благословение, это послание касается всех: то, что мы называем “счастливыми часами”, часто является лишь моментом, когда мы готовы принять то, что Вселенная посылала нам уже давно.

Близнецы

Близнецы, этой осенью вы не будете наблюдать за событиями со стороны — вы станете их центром. После лета, полного движения и интенсивных переживаний вы почувствуете, что поверхностные встречи больше не имеют большого значения. Вам захочется более глубоких разговоров, более ясных идей и проектов, которые вас наполняют.

Меркурий, ваша управляющая планета, находится в благоприятном аспекте к Юпитеру и Урану, поэтому мысли будут приходить быстрее, а планы будут легче складываться. То, что раньше было лишь размытой идеей, теперь приобретает четкую форму. Уран, двигающийся вашим знаком с лета, будет стимулировать вашу креативность и будет приносить выделяемые среди обычного идеи. Юпитер в Раке добавляет тепла вашим коммуникациям, так что логика и эмоции наконец-то будут дополнять друг друга.

Вы почувствуете новую глубину в отношениях. Если вы одиноки, можете встретить кого-нибудь, кто поймет вас так, как никто другой. Если вы в паре, разговоры станут более открытыми и честными, а время вместе более наполненным.

Гармония будет ждать и на работе. Появятся возможности применить ваши таланты — будь то в письме, публичных выступлениях или в создании чего-то совершенно нового. Осень подарит ощущение, что вы, наконец, занимаетесь тем, что любите — и это имеет смысл.

Самые благоприятные периоды: 15-22 сентября, 3-10 октября и 18-25 ноября.

Дева

Для Дев это сезон, когда все, что вы строили годами, начнет приносить плоды. Пока другие замедляют темп, вы почувствуете прилив энергии. Долгое время вы были тихой силой, держащей ситуацию под контролем, и теперь наконец-то видно, сколько вы достигли.

Юпитер дарит вам более спокойный взгляд на себя. Вместо того чтобы искать ошибки, вы начнете замечать свои успехи. Меркурий очищает каналы общения — неясные ситуации разрешаются, а ответы, которых вы долго ждали, приходят в нужный момент.

В любви вы уйдете от чрезмерного анализа и позволите себе присутствовать здесь и сейчас. Если вы находитесь в отношениях, это принесет больше нежности и взаимосвязи. Если вы одиноки, любовь может появиться как раз в моменты естественности и расслабленности.

На работе ваша надежность станет еще более заметной. Люди будут доверять вам и предлагать возможности, ранее недоступные. Возможно, вы даже решите проложить свой путь, особенно в профессиях, связанных с консультированием или помощью другим.

Самые благоприятные периоды: 1-8 сентября, 12-19 октября и 2-9 ноября.

Скорпион

Скорпионы, осень всегда была вашим цветом — глубоким, интенсивным и немного мистическим. Но нынешняя осень приносит нечто особенное. В этот раз энергия сезона не только отвечает вашей природе, но и усиливает ее, давая ощущение, что вы полностью на своем поле.

То, что долгое время было скрыто у вас, теперь проявляется не как боль, а как сила. Ваши инстинкты становятся острыми, почти безошибочными. Вы узнаете истину и без слов почувствуете, что вас питает, а что больше вам не подобает. Все, что прежде сдерживало, теперь превращается в опыт, который формирует и укрепляет вас.

Плутон, ваш правитель, будет в благоприятном аспекте с Нептуном и Марсом. Это сочетание дарит вам смелость, эмоциональную глубину и ясность. Вы видите грядущие изменения не как угрозу, а как возможность. Вы будете готовы отпустить утратившие смысл верования, шаблоны или отношения и создать что-то в гармонии с вашей правдой.

Этой осенью ваша магнетичность будет сильнее, чем когда-либо. Люди захотят вас узнать из-за вашей сложности. В любви отношения кристаллизуются — имеющие здоровые основы станут еще крепче, а неработающие завершатся без драмы. Если вы одиноки, возможно, появится человек, который увидит вашу глубину и захочет его изучить.

На работе вы сосредоточитесь на проектах с реальным значением — будь то в сфере исцеления, исследований, психологии или чего-либо, что приносит трансформацию другим. Вы больше не ищете одобрения — важно, чтобы то, что вы делаете, было подлинным и связанным с вашим призванием.

Самые благоприятные периоды: 28 октября, 4 ноября, 11-18 ноября и 1-8 декабря.