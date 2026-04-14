Астронавт оставил семейное фото на Луне: что с ним произошло через 50 лет

Семейное фото астронавта Чарльза Дюка, которое он оставил на месяце еще в 1972 году / © соцмережі

После успешного возвращения миссии NASA «Артемида II» 10 апреля 2026 года в мире вспоминают трогательный жест астронавта Чарльза Дюка. 54 года назад, во время миссии «Аполлон-16», он оставил на поверхности Луны семейное фото, лежащее там до сих пор.

Об этом пишет The Sunday Guardian.

Почему Чарльз Дюк оставил фото на Луне

Еще 20 апреля 1972 года Чарльз Дюк стал самым молодым астронавтом на Луне. Из-за постоянных тренировок он редко видел жену и сыновей, поэтому пообещал детям взять их с собой в космос.

Поскольку полететь вместе они не могли, Дюк оставил на поверхности Луны семейную фотографию в защитном пакете.

Состояние артефакта через полвека

Хотя фотография лежит на Луне более 50 лет, специалисты считают, что она сильно изменилась из-за суровых условий. Поскольку там нет атмосферы, снимок постоянно подвергается интенсивному солнечному излучению и резким перепадам температур — от 122°C тепла днем до 122°C мороза ночью. Скорее всего, из-за такой радиации и жары изображение на фотографии уже полностью выцвело.

Ученые предполагают, что цвета на снимке полностью выцвели под действием радиации. Однако сама фотография остается на том самом месте, где его оставил Дюк в 1972 году, как символ человеческой стороны космических исследований.

Завершение миссии «Артемида II» 10 апреля 2026 г. ознаменовало новый этап в программе NASA по возвращению людей на Луну.

Напомним, астронавтка NASA Кристина Кох, участвовавшая в исторической миссии Artemis II, поделилась трогательными кадрами воссоединения со своей собакой Сэйди. Видео встречи после 10-дневного путешествия вокруг Луны собрало более 800 тысяч лайков в социальных сетях.