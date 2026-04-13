Кристина Кох / © NASA

Астронавтка NASA Кристина Кох, участвовавшая в исторической миссии Artemis II, поделилась трогательными кадрами воссоединения со своей собакой Сэйди. Видео встречи после 10-дневного путешествия вокруг Луны собрало более 800 тысяч лайков в социальных сетях.

Об этом пишет Daily Mail.

Рекордное расстояние миссии Artemis II

Экипаж корабля «Орион» успешно приземлился в Тихом океане вблизи Сан-Диего (Калифорния) в пятницу, 10 апреля. На борту, кроме 47-летней Кох, находились Рид Вайзмэн, Виктор Гловер и Джереми Гансен. Миссия стала первым за более чем 50 лет полетом человека к Луне. Миссия Artemis II, стартовавшая 1 апреля из Космического центра Кеннеди, была признана NASA «полным успехом».

Во время полета экипаж установил новый рекорд дальности пребывания человека в космосе, достигнув максимального расстояния от Земли в 252 756 миль (около 406 772 км). Это позволило превзойти предыдущий рекорд, принадлежавший миссии Аполлон-13 и составлявший 248 655 миль еще в 1970 году.

Астронавты не только облетели обратную сторону Луны, но и провели картографирование поверхности и назвали два новых кратера. Один из них получил имя Кэрролл — в честь покойной жены командира миссии Рида Вайзмена.

Легендарный возврат на Землю и планы на будущее

Капсула «Орион» на скорости 40 000 км/ч точно приземлилась в океан в 20:07 по восточному времени. Астронавтов забрали на корабль «Джон П. Мурта», а затем доставили на берег.

«Мы снова вернулись к делу отправки астронавтов на Луну. Это только начало», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Он подчеркнул, что успех Artemis II открывает путь к следующему этапу — высадке людей на поверхность Луны и строительству постоянной базы, запланированной к 2028 году.

Кристина Кох, описывая встречу с Сэйди, в шутку отметила, что была даже счастливее собаки во время их воссоединения.

«Сейди научила меня всему о том, как быть животным эмоциональной поддержки. Не ожидала, что это пригодится», — написала астронавтка, комментируя видео, где собака радостно встречает ее у дверей дома.

Когда официальные дела кончились, Кох выложила фото с пляжа. Так она показала, что после опасного полета в космос наконец-то вернулась к обычной жизни.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывают космонавты миссии Artemis II. Их зарплата составляет около 152 тысяч долларов и не зависит от полетов в космос.

Кстати, жительница Львова Оксана удивила соцсети историей о путешествии на поезде со своими домашними любимцами. Выяснилось, что это не кот или собака, а домашний петух и курица.