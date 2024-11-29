Авдеевская "гоноровая" каша по старинному рецепту: секреты приготовления национального блюда

В 2022 году авдеевская каша была включена в Список нематериального наследия Украины, поэтому на сегодняшний день она является национальным брендом.

Этот рецепт, как сообщает автор кулинарного блога в соцсети TikTok, был почти потерян во времена Советского Союза. Однако долгожители Авдеевки сохранили рецепт, который передавался из поколения в поколение аж с 19 века. Жители Авдеевки не только возродили это блюдо, но и сделали его национальной визитной карточкой.

Как приготовить авдеевскую "гоноровую" кашу по старинному рецепту

Эту кашу называют "гоноровой" потому что она имеет достаточно дорогие ингредиенты и готовится в течение 3 часов. Блюдо больше напоминает изысканный десерт, потому что оно сладкое, густое и ароматное.

Ингредиенты:

80 г круглого риса;

5 яиц;

400 мл молока 3,2% жирности;

120 граммов масла;

2 столовые ложки сахара;

щепотка соли.

Способ приготовления.

Промываем рис в холодной воде, затем заливаем крутым кипятком и варим 3 минуты. После рис надо откинуть на сито, слить воду, а затем выложить на полотенце, чтобы он просушился.

Молоко необходимо довести до кипения, добавить столовую ложку сахара и масло. Надо тщательно все перемешать, чтобы сахар полностью растворился. Затем добавляем рис, варим 5 минут и убираем с огня.

В отдельной емкости взбиваем яйца с ложкой сахара, взбитую массу добавляем в рис, хорошо вымешиваем и доводим до кипения.

Забираем кашу из огня, закрываем крышкой и закутываем одеялом, даем отдохнуть три часа.

Подавать кашу можно с маслом, вареньем и изюмом.

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