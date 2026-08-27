Авиарежим во время зарядки: сколько времени на самом деле можно сэкономить

Авиарежим действительно может немного сократить время зарядки смартфона / © pexels.com

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Если смартфон быстро разряжается, многие пользователи отключают мобильный интернет, однако эксперты отмечают, что более эффективным способом экономии заряда часто становится авиарежим.

Об этом пишет издание slashgear.

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Это специалисты проверили на Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон полностью разряжали, подключали к зарядному устройству, а по достижении 1% заряда включали авиарежим. Для тестирования использовали адаптер Nothing CMF Power 65W GaN. Температура в помещении составляла около 25 °C.

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В ходе испытаний смартфон с активированным авиарежимом в среднем заряжался быстрее. Лучший результат при зарядке от 0 до 100% составлял 1 час 2 минуты.

Для сравнения: с включенными мобильными данными и Wi-Fi быстрый результат составлял 1 час 9 минут. Таким образом, разница достигала примерно шести минут. Во время повторных тестов преимущество авиарежима составляло от 4 до 7 минут.

Для дополнительной экономии специалисты рекомендуют включать режим энергосбережения, уменьшать яркость экрана и ограничивать фоновые процессы. Если телефон долго не используется, самый эффективный вариант полностью отключить его.

Ранее мы сообщали, что постоянная работа сетевых модулей в фоновом режиме — одна из главных причин, почему современные смартфоны разряжаются еще до наступления вечера.

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