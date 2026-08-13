Авокадо не потемнеет так быстро: простой способ сохранить его зеленым после разрезания

Авокадо / © pexels.com

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Авокадо быстро темнеет после разрезания, однако этот процесс можно замедлить с помощью простых продуктов, которые есть на многих кухнях.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Почему авокадо темнеет

Как пояснила шеф-повар и основательница Gracefully Fed Трейси Вайнтрауб, изменение цвета начинается после контакта мякоти авокадо с кислородом.

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В мякоти авокадо содержатся фенолы и фермент полифенолоксидаза. При контакте с кислородом фермент изменяет химическую структуру фенолов. В результате реакции образуется коричнево-чёрный пигмент меланин, из-за чего зелёная мякоть постепенно меняет цвет.

Именно поэтому один из основных способов замедлить потемнение — максимально ограничить контакт разрезанного авокадо с воздухом.

Как сохранить зеленый цвет авокадо

Один из самых простых способов — нанести на срез немного свежего лимонного или лаймового сока. Его кислотность подавляет активность полифенолоксидазы, благодаря чему мякоть темнеет медленнее.

В качестве альтернативы можно использовать оливковое масло. По словам Вайнтрауба, тонкий слой масла создает барьер между поверхностью авокадо и воздухом и тем самым уменьшает контакт с кислородом.

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После обработки лимонным соком или оливковым маслом авокадо следует поместить в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Контейнер дополнительно ограничит доступ воздуха, а низкая температура замедлит активность фермента.

В то же время даже при правильном хранении нарезанный авокадо рекомендуется съесть в течение трёх-четырёх дней.

Распространенный совет оставлять косточку в разрезанном авокадо или гуакамоле не предотвращает потемнение. Причина проста: косточка не защищает открытую поверхность мякоти от контакта с кислородом.

Если авокадо уже потемнело именно из-за окисления, это не обязательно означает, что оно испортилось. По словам Вайнтрауба, такое авокадо, как правило, остается безопасным для употребления, хотя его вкус может стать немного горьковатым, а текстура — более мягкой.

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