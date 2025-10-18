ТСН в социальных сетях

Авокадо потемнело — можно ли его употреблять

Единственное отличие во вкусе может заключаться в том, что темное авокадо может быть горьким или иметь более мягкую текстуру.

Вера Хмельницкая
Авокадо

Авокадо / © Pixabay

Если вы разрезаете авокадо, которое приберегли для идеального момента спелости и внутри начинает слегка темнеть мякоть, вы можете быть разочарованы, но нет причин выбрасывать его. Изменение цвета не признак того, что оно испортилось.

Об этом пишет dailymail.

Когда ваше авокадо становится темным после того, как вы его разрезаете или накладываете в миску, все происходящее — это химическая реакция. Когда мякоть фрукта взаимодействует с кислородом в воздухе, она вырабатывает меланин. То же происходит, когда вы нарезаете яблоко. Конечно, кусочки могут быть не такими хрустящими, но вы все равно можете их спокойно есть.

«Вы просто можете получить немного горький вкус», — сказал Мэтью Фатино, эксперт по субтропическим культурам Калифорнийского университета.

Эксперт объяснил, что процесс потемнения — это просто окисление: «Когда вы разрезаете авокадо, вы подвергаете ферменты в клетках воздействия кислорода из воздуха».

Раньше мы писали о том, как хранить авокадо, чтобы оно не темнело. Об этом читайте в новости.

