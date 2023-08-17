Авраменко отвечает: что означает украинское выражение «жаба цицьки дасть»

Украинские постоянные изречения — фразеологизмы, которые бытуют в народе, делают наш язык ярким и сочным. Наверное, вы много раз слышали остроумные изречения, где речь идет о лягушке, которыми метко характеризуются человеческие недостатки в разных бытовых ситуациях. Что же означает украинское выражение о лягушке, нам объяснит известный учитель Александр Авраменко.

Значение фразеологизма

В Украине насчитывается 25000 видов постоянных высказываний, из них: остроумия, шутки и меткие выражения. Эти идиомы перешли в литературный язык из народного, а фольклористы и ученые тщательно собирают и исследуют такие выражения. Ими пользуются в общении для того, чтобы разнообразить свой язык, тогда он становится народным — живым и ярким.

«Жаба цицьки дасть» — это одно из таких выражений, которое не следует понимать буквально. Александр Авраменко объяснил этот фразеологизм. Он рассказал, что по мифологии у лягушки есть грудь, и она может кормить ею человека. Но лягушачье молоко очень опасно, поэтому этот фразеологизм означает опасность или гибель для человека.

Какие еще есть украинские фразеологизмы о лягушке

Наш народ испокон веков славился своим остроумием и вычурностью, поэтому есть еще много шутливых и метких изречений, которые можно использовать для красного словца. Если разбавлять свою речь такими фразами, то ваш язык станет живым и ярким.

«Скаче заміж, як жаба в мул» – спешить выходить замуж.

«Жабі по коліно» – неглубоко.

«Дивиться, як жаба в болоті» – недоброжелательный взгляд.

«Ускочив, як жаба в жар» – неугомонность.

«Ні рак, ні жаба» – очень пьяный человек.

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