Автомеханик со стажем предупреждает: услышали под капотом один звук — немедленно выключите двигатель

Скотти Килмер, автомеханик с 56-летним стажем и американским блоггером, рассказал на своем YouTube-канале, на какой звук под капотом обратить особое внимание водителю, ведь он указывает на опасность.

Если вы услышали звук бряцания под капотом, говорит Килмер, то это должно вас сразу насторожить. Он отмечает, что подобный звук, если он появляется при понижении скорости, может указывать на довольно серьезную проблему с машиной.

Механик советует, как услышали этот звук, сразу остановить автомобиль в безопасном месте, надеясь, что причиной его появления является совсем несложная поломка. Как, например, порча шарнира на карданном валу.

Хуже всего, говорит механик, если вы слышите, что звук идет прямо из коробки передач. При этом вы также можете заметить, что рычаг КПП двигается слишком легко, без усилий. Это означает, что с трансмиссией случилась серьезная проблема. В этом случае машина может вести себя на дороге ненадежно. Исправить проблему — удовольствие не из дешевых.

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