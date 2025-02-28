Автомеханик со стажем рассказал, какие подержанные автомобили лучше не покупать новичкам и почему

Большинство людей начинают свой водительский опыт с авто, купленного не из салона. Приобретение б/у транспорта позволяет получить достойную машину по существенно более низкой цене. Однако новичкам следует быть осторожными, ведь некоторые модели, доступные на вторичном рынке, могут доставить больше хлопот, чем пользы, отмечает Slash Gear.

Водители с опытом, особенно те, кто успел протестировать разные модели, обычно хорошо знают, какие характеристики им нужны и с какими автомобилями могут возникать трудности. А вот тем, кто покупает машину впервые, часто не хватает знаний о возможных скрытых нюансах.

Именно поэтому опытный автомеханик и водитель с многолетней практикой Джастин Оуэн советует не выбирать для первой покупки подержанные автомобили из этого перечня.

Форд Мустанг. Многие покупают свой первый автомобиль в молодом возрасте и стремятся, чтобы он выглядел эффектно и спортивно. Один из самых популярных вариантов – легендарный Ford Mustang. Однако это далеко не самый лучший выбор для новичков: сочетание мощного двигателя и недостатка опыта часто приводит к авариям. К тому же страхование таких авто обычно стоит значительно дороже из-за большого объема двигателя.

Jeep Wrangler. Хотя эта модель частично адаптирована для городских дорог, она изначально создавалась для бездорожья, что делает ее не слишком удобной для ежедневной эксплуатации. Короткая колесная база и специальная подвеска обеспечивают жесткую, прыгающую езду, а кузов заметно наклоняется в поворотах. Большие шины создают дополнительный шум, особенно на высокой скорости. Кроме того, Wrangler не слишком вместителен для перевозки вещей, имеет сомнительную надежность и может стать источником частых проблем для владельца.

Мерседес-бенз ML 350 4MATIC. Автомобили Mercedes-Benz славятся роскошью и комфортом, а современные технологии делают управление ими удовольствием. Однако владельцам таких автомобилей следует быть готовыми к заоблачным затратам на обслуживание. Запчасти стоят так дорого, что даже один серьезный ремонт может существенно ударить по бюджету. Это особенно относится к модели ML 350 4MATIC, которая может стать финансовой ловушкой для владельцев со средним доходом.

Форд F250 Super Duty Powerstroke. Если вам нужен мощный пикап для перевозки тяжелых грузов или работы в сельской местности, модель с дизельным двигателем Powerstroke V8 станет отличным выбором. Но если вы офисный работник или студент, эта машина вам вряд ли подойдет. Она потребляет много горючего, имеет некоторые недостатки в безопасности (поскольку создана преимущественно для сельских условий), а ее ремонт может обойтись в кругленькую сумму. Добавьте к этому большие габариты, которые создают неудобства в городе, и получите авто, которое не лучше подходит для ежедневных поездок.

Бмв M3. Эта модель объединяет в себе самые плохие черты спортивных и премиальных авто: слишком мощный двигатель для неопытного водителя и заоблачные расходы на обслуживание, которые могут оказаться непосильными для тех, кто только начинает свой путь.

Chevrolet Aveo. На первый взгляд, эта бюджетная модель с обычным двигателем кажется идеальным выбором для новичка. Однако на практике она имеет серьезные недостатки: низкую надежность и средний уровень безопасности. Эксперты советуют обратить внимание на другие варианты.

Mazda Speed 3. Mazda известна своими надежными и удобными автомобилями, а ее компактная Mazda 3 действительно может стать отличным первым авто. Но не стоит путать ее со Speed 3 – эта 263-сильная турбированная версия слишком мощна для новичков, а управлять ею без опыта может быть непросто.

Мазда RX-8. Эта модель доставляет настоящее удовольствие от управления, но ее 232 лошадиные силы — не лучший вариант для тех, кто только начинает водить. Кроме того, RX-8 оснащена роторным двигателем, требующим особого ухода. Именно поэтому эксперты не рекомендуют ее как первое авто.

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