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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Айва удивит вкусом: три рецепта варенья, которые следует приготовить

Для заготовок лучше подходят спелые, ароматные плоды без темных пятен и повреждений. Спелая айва обычно имеет насыщенный желтый цвет и выразительный фруктовый запа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Айва.

Айва. / © Facebook Андрея Величко

Осенью созревает айва — ароматный фрукт с характерной кислинкой, который после термической обработки становится более нежным и приобретает красивый янтарный оттенок. Из нее выходит густое варенье с мягкими кусочками плодов, которое прекрасно смакует с блинами, творожниками, тостами или просто к чаю.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из айвы.

Классическое варенье из айвы

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной айвы

  • 800 г сахара

  • 300 мл воды

  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Айву тщательно вымойте, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину с семенами. Нарежьте плоды тонкими ломтиками. Кожицу можно оставить: она придает аромат, а во время варки помогает сиропу становиться гуще.

  2. В кастрюле смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Варите несколько минут, пока кристаллы полностью не растворятся. Добавьте айву, аккуратно перемешайте и проварите 10–15 мин на слабом огне.

  3. Снимите кастрюлю с плиты и оставьте варенье на 6–8 часов. или ночью. За это время кусочки пропитаются сиропом.

  4. Затем снова доведите до кипения и варите еще 15–20 мин, осторожно снимая пену. В конце добавьте лимонный сок.

  5. Горячее варенье разложите в чистые стерилизованные банки, герметично закройте крышками.

Варенье из айвы и апельсина

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенной айвы

  • 700–800 г сахара

  • 1 большой апельсин

  • 250 мл воды

  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Айву помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими ломтиками. Апельсин тщательно вымойте. Снимите немного цедры, не затрагивая белую горькую часть кожуры, а из мякоти удалите косточки и нарежьте ее кусочками.

  2. В кастрюле вскипятите воду с сахаром. Добавьте айву и варите на слабом огне 10–15 минут. Снимите с плиты и оставьте на 5–6 часов.

  3. После настаивания добавьте апельсиновую мякоть и цедру. Доведите до кипения и варите еще 20–25 минут, периодически помешивая. В конце добавьте немного лимонного сока.

  4. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Варенье из айвы и яблок

Ингредиенты:

  • 700 г очищенной айвы

  • 500 г яблок

  • 900 г сахара

  • 300 мл воды

  • 1 ч. л. корицы

  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

  1. Айву помойте, очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками. Яблоки помойте, удалите семена и нарежьте дольками. Если кожура тонкая, ее можно не снимать.

  2. В кастрюле вскипятите воду с сахаром. Добавьте айву и варите 15 мин на слабом огне. Затем снимите кастрюлю с плиты и оставьте на 4–6 часов, чтобы фрукты пропитались сиропом.

  3. Добавьте яблоки и снова доведите смесь до кипения. Варить еще 20–25 мин, осторожно перемешивая, чтобы кусочки не распадались. При желании добавьте корицу и немного лимонного сока в конце приготовления.

  4. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки, закройте герметично и используйте проверенный способ консервирования для безопасного длительного хранения.

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