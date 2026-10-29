Айва удивит вкусом: три рецепта варенья, которые следует приготовить

Осенью созревает айва — ароматный фрукт с характерной кислинкой, который после термической обработки становится более нежным и приобретает красивый янтарный оттенок. Из нее выходит густое варенье с мягкими кусочками плодов, которое прекрасно смакует с блинами, творожниками, тостами или просто к чаю.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из айвы.

Ингредиенты:

Приготовление

Айву тщательно вымойте, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину с семенами. Нарежьте плоды тонкими ломтиками. Кожицу можно оставить: она придает аромат, а во время варки помогает сиропу становиться гуще.

В кастрюле смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Варите несколько минут, пока кристаллы полностью не растворятся. Добавьте айву, аккуратно перемешайте и проварите 10–15 мин на слабом огне.

Снимите кастрюлю с плиты и оставьте варенье на 6–8 часов. или ночью. За это время кусочки пропитаются сиропом.

Затем снова доведите до кипения и варите еще 15–20 мин, осторожно снимая пену. В конце добавьте лимонный сок.