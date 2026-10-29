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Айва удивит вкусом: три рецепта варенья, которые следует приготовить
Для заготовок лучше подходят спелые, ароматные плоды без темных пятен и повреждений. Спелая айва обычно имеет насыщенный желтый цвет и выразительный фруктовый запа.
Осенью созревает айва — ароматный фрукт с характерной кислинкой, который после термической обработки становится более нежным и приобретает красивый янтарный оттенок. Из нее выходит густое варенье с мягкими кусочками плодов, которое прекрасно смакует с блинами, творожниками, тостами или просто к чаю.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта варенья из айвы.
Классическое варенье из айвы
Ингредиенты:
1 кг очищенной айвы
800 г сахара
300 мл воды
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Айву тщательно вымойте, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину с семенами. Нарежьте плоды тонкими ломтиками. Кожицу можно оставить: она придает аромат, а во время варки помогает сиропу становиться гуще.
В кастрюле смешайте воду с сахаром и доведите до кипения. Варите несколько минут, пока кристаллы полностью не растворятся. Добавьте айву, аккуратно перемешайте и проварите 10–15 мин на слабом огне.
Снимите кастрюлю с плиты и оставьте варенье на 6–8 часов. или ночью. За это время кусочки пропитаются сиропом.
Затем снова доведите до кипения и варите еще 15–20 мин, осторожно снимая пену. В конце добавьте лимонный сок.
Горячее варенье разложите в чистые стерилизованные банки, герметично закройте крышками.
Варенье из айвы и апельсина
Ингредиенты:
1 кг очищенной айвы
700–800 г сахара
1 большой апельсин
250 мл воды
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Айву помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими ломтиками. Апельсин тщательно вымойте. Снимите немного цедры, не затрагивая белую горькую часть кожуры, а из мякоти удалите косточки и нарежьте ее кусочками.
В кастрюле вскипятите воду с сахаром. Добавьте айву и варите на слабом огне 10–15 минут. Снимите с плиты и оставьте на 5–6 часов.
После настаивания добавьте апельсиновую мякоть и цедру. Доведите до кипения и варите еще 20–25 минут, периодически помешивая. В конце добавьте немного лимонного сока.
Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Варенье из айвы и яблок
Ингредиенты:
700 г очищенной айвы
500 г яблок
900 г сахара
300 мл воды
1 ч. л. корицы
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
Айву помойте, очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками. Яблоки помойте, удалите семена и нарежьте дольками. Если кожура тонкая, ее можно не снимать.
В кастрюле вскипятите воду с сахаром. Добавьте айву и варите 15 мин на слабом огне. Затем снимите кастрюлю с плиты и оставьте на 4–6 часов, чтобы фрукты пропитались сиропом.
Добавьте яблоки и снова доведите смесь до кипения. Варить еще 20–25 мин, осторожно перемешивая, чтобы кусочки не распадались. При желании добавьте корицу и немного лимонного сока в конце приготовления.
Горячее варенье разложите в стерилизованные банки, закройте герметично и используйте проверенный способ консервирования для безопасного длительного хранения.