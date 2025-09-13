Баба Ванга и Нострадамус / © ТСН

Независимо от того, верите ли вы в то, что у некоторых людей есть экстрасенсорные способности, которые позволяют им видеть будущее, или считаете эту концепцию устаревшей чепухой, трудно отрицать, что два самых известных в истории человечества пророки попали в цель в некоторых своих предсказаниях. Слепая мистикиня Баба Ванга и астролог XVI века Нострадамус, похоже, предсказали некоторые из самых печальных событий в мире. Последователи Бабы Ванги считают, что она предсказала смерть принцессы Дианы, знала, что произойдут теракты 11 сентября и разразится пандемия Covid-19.

Говорят, что Нострадамус правильно предсказал смерть короля Генриха II в своей книге 1555 г. «Пророчества», которая является сборником многочисленных загадочных стихов, якобы предполагающих будущие события. Некоторые считают, что он предусмотрел Большой лондонский пожар 1666 года, а другие говорят, что в своих произведениях он предусмотрел приход к власти Адольфа Гитлера, пишет The Mirror.

«Тревожно, что оба потенциальных экстрасенса сделали схожие заявления о 2025 году, которые — в зависимости от вашего уровня скептицизма — могут сбыться на наших глазах. Болгарская Баба, которая в 1990 году верно утверждала, что сама умрет 11 августа 1996 года в возрасте 84 лет, сказала, что видит, как в этом году в Европе вспыхнет война, и что она станет началом падения человечества, пишет издание.

Как сообщается, она сказала: «Весной начнется война на Востоке и будет третья мировая война. Война на Востоке, которая уничтожит Запад», и сказала, что Путин станет «владыкой мира», а Европа превратится в «пустоту». Говорят, что она также предусмотрела: Россия не только выживет, она будет доминировать в мире.

Тревожным событием этой недели стало первое в истории прямое взаимодействие между Россией и НАТО после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Польша сбила российские дроны-смертники после того, как путинские войска неоднократно нарушили ее воздушное пространство во время ночной атаки на Украину. Миллионы польских граждан были предупреждены о необходимости укрыться в укрытиях, был нанесен определенный ущерб постройкам, хотя, к счастью, никто не пострадал.

Страна НАТО назвала это нарушение «актом агрессии, который представлял реальную угрозу безопасности наших граждан». Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с серьезным предупреждением об эскалации конфликта с Россией после ударов по его стране. Он сказал: «Эта ситуация приближает нас к открытому конфликту больше со времен Второй мировой войны».

Страна нарушила статью 4 НАТО, позволяющую любому члену Альянса официально проконсультироваться с НАТО, если он считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Путину с прямым посланием по поводу того, что он назвал «безрассудным» поступком. «Остановите войну в Украине, прекратите эскалацию войны, которую он сейчас фактически развернул против невинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников», — приказал он.

«Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.