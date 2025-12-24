- Дата публикации
Баба Ванга сделала зловещее предсказание о Путине на 2026 год
Глобальная война, о которой говорила провидица, может возникнуть из-за нынешней напряженности.
Одно из предсказаний, которые в свое время сделала слепая болгарская провидица Баба Ванга на 2026 год, касается глобального вооруженного конфликта и роли российского лидера, которым сегодня является президент РФ Владимир Путин.
На это обратило внимание издание Wion/
В своих видениях Баба Ванга якобы видела падение Запада и возвышение Путина как мирового лидера.
В издании отметили, что глобальная война, о которой говорила провидица, может возникнуть из-за нынешней напряженности, связанной с войной РФ в Украине.
Кроме того, последователи Бабы Ванги утверждают, что она предсказывала в своих видениях в 2026 году еще больше стихийных бедствий, таких как землетрясения и наводнения, которые могут опустошить мир.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ранее был опубликован список предсказаний Бабы Ванги на 2026 год. Потеряв зрение в детстве, она утверждала, что приобрела необычайный дар провидения. Ее пророчества сравнивают с предсказаниями средневекового астролога Нострадамуса: они так же касаются мировых событий.