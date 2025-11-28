Бабушкин секрет работает лучше дорогих антипригарных сковородок: как правильно жарить рыбу

Жарение рыбы. / © pixabay.com

Жареная рыба менее полезна, чем запеченная или жареная на гриле. Впрочем, она не менее вкусна, а потому имеет своих поклонников. Впрочем, жарка рыбы на сковороде может быть хлопотной. В частности, из-за разбрызгивания масла.

Есть однако простой трюк, делающий жарку рыбы настоящим удовольствием, пишет Kobieta w INTERIA.PL.

Замороженная рыба содержит много воды. Она в сочетании с горячим жиром приводит к разбрызгиванию масла, загрязняет плиту и окружающую поверхность. Поэтому лучше разморозить рыбу в сите и тщательно высушить бумажными полотенцами перед жаркой.

Как правильно жарить рыбу на сковороде

Для жарки рыбы выберите сковороду с толстым дном, что быстро достигает равномерной температуры. Жир следует предварительно разогреть до 180 градусов. Именно это позволит мясу быстрее «закрыться» и поглотить меньше жира, что сделает его менее калорийным.

Через некоторое время рыбу следует жарить на слабом огне и не слишком долго – несколько минут с каждой стороны, а филе следует перевернуть только один раз.

После извлечения рыбы из сковороды лучше всего положить ее на бумажное полотенце, ведь оно поглотит лишний жир.

Трюк наших бабушек для жарки рыбы

Наши бабушки использовали хитрую хитрость во время жарки рыбы, о которой сейчас забыли. Они разогревали сковороду до сильного огня, затем посыпали ее тонким слоем соли. Затем добавляли и нагрели масло.

Соль хорошо впитывает воду, предотвращая разбрызгивание масла. Она также положительно влияет на качество жареной рыбы, предотвращая ее прилипание к сковороде.

