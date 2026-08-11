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Баклажаны как грибы: простые рецепты закуски, которую съедят за считанные минуты
Баклажаны — настоящая находка для хозяек.
Сезон баклажанов в разгаре, поэтому самое время готовить из них простые и вкусные домашние блюда. Эти овощи отлично подходят для любых блюд. Один из самых популярных вариантов — баклажаны «как грибы»: благодаря специям, чесноку и зеленым овощам приобретают особый вкус.
ТСН.ua подготовил три рецепта закусок — каждый найдет что-нибудь вкусненькое для себя.
Баклажаны с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
1 кг баклажанов;
1 луковица;
3–4 зубчика чеснока;
пучок укропа;
2 ст. л. масла;
1 ст. л. уксуса;
1 ч. л. соли;
0,5 ч. л. сахара;
черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Баклажаны помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посолите и оставьте на 15–20 минут. Затем промойте водой и оставьте, чтобы высохли.
На сковороде разогрейте масло и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к овощам в конце жарки.
Готовые баклажаны переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, укроп, уксус, сахар и перец. Перемешайте и оставьте в холодильнике не менее 2 часов.
Баклажаны с майонезом
Ингредиенты:
1 кг баклажанов;
2 луковицы;
3 зубчика чеснока;
3–4 ст. л. майонеза;
2 ст. л. масла;
соль и черный перец — по вкусу;
пучок укропа.
Приготовление
Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15-20 ха. Затем промойте и обсушите. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и золотистой корочки.
Порежьте большим кубиком лук. Отдельно пожарьте ее, а затем смешайте с баклажанами.
Когда овощи немного охладятся, добавьте майонез, измельченный чеснок, укроп и черный перец. Перемешайте и поставьте закуску в холодильник на несколько часов.
Баклажаны «как грибы» на зиму
Баклажан таким способом можно заготовить на зиму. Закуска получается ароматной, пикантной и хорошо дополняет картофель, каши или мясные блюда.
Ингредиенты:
2 кг баклажанов;
1 л воды;
100 мл уксуса 9%;
2 ст. л. соли;
1 головка чеснока;
1 пучок укропа;
100 мл растительного масла;
5–6 горошин черного перца;
2 лавровых листа.
Приготовление
Баклажаны нарежьте большими кубиками. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, уксус, лавровый лист и черный перец.
Опустите баклажаны в маринад и варите около 5–7 мин. после повторного закипания. Важно не переварить овощи — они должны остаться целыми.
Откиньте баклажаны на дуршлаг, чтобы излишняя жидкость стекла. Затем смешайте их с измельченным чесноком, укропом и растительным маслом.
Разложите горячие баклажаны в стерилизованные банки, накройте стерилизованными крышками и дополнительно простерилизуйте банки. После этого герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы делились рецептами ужина из баклажанов, на приготовление которого хватит 20 минут.