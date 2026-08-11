Баклажаны как грибы: простые рецепты закуски, которую съедят за считанные минуты

Баклажаны. / © www.freepik.com/free-photo

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Сезон баклажанов в разгаре, поэтому самое время готовить из них простые и вкусные домашние блюда. Эти овощи отлично подходят для любых блюд. Один из самых популярных вариантов — баклажаны «как грибы»: благодаря специям, чесноку и зеленым овощам приобретают особый вкус.

ТСН.ua подготовил три рецепта закусок — каждый найдет что-нибудь вкусненькое для себя.

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Баклажаны с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

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1 кг баклажанов;

1 луковица;

3–4 зубчика чеснока;

пучок укропа;

2 ст. л. масла;

1 ст. л. уксуса;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. сахара;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Баклажаны помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посолите и оставьте на 15–20 минут. Затем промойте водой и оставьте, чтобы высохли. На сковороде разогрейте масло и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к овощам в конце жарки. Готовые баклажаны переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, укроп, уксус, сахар и перец. Перемешайте и оставьте в холодильнике не менее 2 часов.

Баклажаны с майонезом

Ингредиенты:

1 кг баклажанов;

2 луковицы;

3 зубчика чеснока;

3–4 ст. л. майонеза;

2 ст. л. масла;

соль и черный перец — по вкусу;

пучок укропа.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15-20 ха. Затем промойте и обсушите. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и золотистой корочки. Порежьте большим кубиком лук. Отдельно пожарьте ее, а затем смешайте с баклажанами. Когда овощи немного охладятся, добавьте майонез, измельченный чеснок, укроп и черный перец. Перемешайте и поставьте закуску в холодильник на несколько часов.

Баклажаны «как грибы» на зиму

Баклажан таким способом можно заготовить на зиму. Закуска получается ароматной, пикантной и хорошо дополняет картофель, каши или мясные блюда.

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Ингредиенты:

2 кг баклажанов;

1 л воды;

100 мл уксуса 9%;

2 ст. л. соли;

1 головка чеснока;

1 пучок укропа;

100 мл растительного масла;

5–6 горошин черного перца;

2 лавровых листа.

Приготовление

Баклажаны нарежьте большими кубиками. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, уксус, лавровый лист и черный перец.

Опустите баклажаны в маринад и варите около 5–7 мин. после повторного закипания. Важно не переварить овощи — они должны остаться целыми.

Откиньте баклажаны на дуршлаг, чтобы излишняя жидкость стекла. Затем смешайте их с измельченным чесноком, укропом и растительным маслом.

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Разложите горячие баклажаны в стерилизованные банки, накройте стерилизованными крышками и дополнительно простерилизуйте банки. После этого герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами ужина из баклажанов, на приготовление которого хватит 20 минут.

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