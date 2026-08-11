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Дата публикации
Категория
Разное
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984
Время на прочтение
2 мин

Баклажаны как грибы: простые рецепты закуски, которую съедят за считанные минуты

Баклажаны — настоящая находка для хозяек.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Баклажаны.

Баклажаны. / © www.freepik.com/free-photo

Сезон баклажанов в разгаре, поэтому самое время готовить из них простые и вкусные домашние блюда. Эти овощи отлично подходят для любых блюд. Один из самых популярных вариантов — баклажаны «как грибы»: благодаря специям, чесноку и зеленым овощам приобретают особый вкус.

ТСН.ua подготовил три рецепта закусок — каждый найдет что-нибудь вкусненькое для себя.

Баклажаны с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов;

  • 1 луковица;

  • 3–4 зубчика чеснока;

  • пучок укропа;

  • 2 ст. л. масла;

  • 1 ст. л. уксуса;

  • 1 ч. л. соли;

  • 0,5 ч. л. сахара;

  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Посолите и оставьте на 15–20 минут. Затем промойте водой и оставьте, чтобы высохли.

  2. На сковороде разогрейте масло и обжарьте баклажаны до золотистой корочки. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к овощам в конце жарки.

  3. Готовые баклажаны переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, укроп, уксус, сахар и перец. Перемешайте и оставьте в холодильнике не менее 2 часов.

Баклажаны с майонезом

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов;

  • 2 луковицы;

  • 3 зубчика чеснока;

  • 3–4 ст. л. майонеза;

  • 2 ст. л. масла;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • пучок укропа.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15-20 ха. Затем промойте и обсушите. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и золотистой корочки.

  2. Порежьте большим кубиком лук. Отдельно пожарьте ее, а затем смешайте с баклажанами.

  3. Когда овощи немного охладятся, добавьте майонез, измельченный чеснок, укроп и черный перец. Перемешайте и поставьте закуску в холодильник на несколько часов.

Баклажаны «как грибы» на зиму

Баклажан таким способом можно заготовить на зиму. Закуска получается ароматной, пикантной и хорошо дополняет картофель, каши или мясные блюда.

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов;

  • 1 л воды;

  • 100 мл уксуса 9%;

  • 2 ст. л. соли;

  • 1 головка чеснока;

  • 1 пучок укропа;

  • 100 мл растительного масла;

  • 5–6 горошин черного перца;

  • 2 лавровых листа.

Приготовление

Баклажаны нарежьте большими кубиками. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль, уксус, лавровый лист и черный перец.

Опустите баклажаны в маринад и варите около 5–7 мин. после повторного закипания. Важно не переварить овощи — они должны остаться целыми.

Откиньте баклажаны на дуршлаг, чтобы излишняя жидкость стекла. Затем смешайте их с измельченным чесноком, укропом и растительным маслом.

Разложите горячие баклажаны в стерилизованные банки, накройте стерилизованными крышками и дополнительно простерилизуйте банки. После этого герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами ужина из баклажанов, на приготовление которого хватит 20 минут.

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