Балабан, Мангуш, Афенко и другие: украинские фамилии, которые имеют греческое происхождение

Эксперты составили целый перечень украинских фамилий, имеющих греческое происхождение, после того, как провели антропонимические исследования в отдельных исторических областях.

Специалисты отмечают, что по этнической принадлежности одной из крупнейших групп именно греческими фамилиями (6,2%).

В частности, речь идет о том, что связано с греческими традиционными именами и апеллятивами: Варсамас, Габида, Голы-Оглу, Имерели, Мрамор, Ялу, Яцко.

А вот фамилия Ахбаш пошла от слова "светловолосый", Балабан — от "огромный". Волониц можно перевести как "вязальная спица", а Киор — "слепой". Фамилия Куркчи означает с греческой "меховой", а Мангуш и Шамли произошли от названий населенных пунктов.

Эксперты выделяют украинские фамилии греческого происхождения, которые через создание или переоформление по готовому образцу определенного периода имеют русские суффиксы: Балабан стал Балабанов, Каракоз — Каракозов, Темир — Темиров, а Узун — Узунов. Так в те времена пытались нейтрализовать этнический характер антропонима.

Существует и список украинооформленных фамилий греческого происхождения. Среди них: Афенко стал Афенко, а Бузовчу стал Бузовчук.

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