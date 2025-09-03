Бананы не чернеют и не портятся две недели: эксперт назвала простой трюк

Бананы / © Associated Press

Реклама

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире, однако они имеют свойство быстро портиться. Неправильное хранение может превратить спелый фрукт в мягкую кашу уже через несколько дней. Как сохранить бананы дольше, объяснила шеф-повар и основательница Impressions At Home Рэйчел Шервуд.

Об этом сообщило издание Mirror

Специалист советует не держать бананы во фруктовой вазе рядом с другими плодами. Дело в том, что большинство фруктов выделяют этилен — природный газ, который ускоряет процесс созревания. В закрытом пространстве его концентрация возрастает, и это приводит к быстрой порче всех плодов.

Реклама

Зато спелые желтые бананы нужно перекладывать в холодильник. Холод замедляет созревание, поэтому фрукты остаются свежими еще 10-14 дней. Хотя кожура темнеет, сама мякоть внутри сохраняет упругость и приятный вкус.

Зеленые бананы стоит держать при комнатной температуре, где они постепенно созреют. Если нужно ускорить процесс, эксперт советует положить их в бумажный пакет вместе с яблоком или помидором — это поможет плоду быстрее пожелтеть. Зато в холодильнике недозрелые бананы портятся и теряют вкус.

Полностью коричневые бананы в холодильник класть не стоит — кожура становится слишком мягкой и делает фрукт непригодным для потребления в свежем виде. В то же время такие плоды идеально подходят для выпечки или замораживания.

По словам Рэйчел Шервуд, оптимальная стратегия такова: сначала хранить зеленые бананы отдельно на кухонном столе, а когда они пожелтеют — переложить в холодильник. Это позволит наслаждаться свежим фруктом почти две недели.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как сварить красную свеклу за 6 минут и сохранить ее цвет и сладость.

Напомним, добавление лимона в мясной фарш — маленький секрет большой нежности. Кислота цитруса мягко расщепляет мясные волокна, делая фарш более сочным и воздушным.