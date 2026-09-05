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Бананы не почернеют за несколько дней: один трюк поможет им дольше оставаться свежими
Бананы нередко начинают темнеть и становиться мягкими вскоре после покупки. Оказалось, что популярный трюк с фольгой не обязателен — важно даже то, как именно лежит гроздь.
Бананы могут дольше оставаться свежими и без популярного трюка с фольгой. Один из простых способов — правильно разместить фрукты после покупки, чтобы уберечь их от преждевременного порчи и появления мягких пятен.
Об этом сообщило издание Express.
Бананы относятся к фруктам, которые созревают довольно быстро. Со временем их желтая кожица начинает темнеть и покрываться коричневыми пятнышками, а мякоть становится более мягкой. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет этилен — газ, выделяемый самими плодами и способствующий их созреванию.
Поможет ли фольга дольше сохранить бананы
Один из популярных способов замедлить созревание бананов — завернуть их плодоножки в алюминиевую фольгу или пищевую пленку. Предполагается, что таким образом можно уменьшить распространение этилена и благодаря этому дольше сохранить фрукты свежими.
Однако этот метод не всегда даёт одинаковый результат. Как пишет Allrecipes, в ходе одних домашних экспериментов бананы с обернутыми плодоножками оставались свежими на несколько дней дольше. В других тестах существенной разницы по сравнению с обычным хранением не заметили.
Как правильно хранить бананы после покупки
Еще один способ — не класть гроздь на стол, а подвесить её за плодоножку на специальном крючке. Так воздух лучше циркулирует вокруг фруктов, а бананы не прижимаются друг к другу.
Благодаря этому на плодах может образовываться меньше вмятин и мягких участков, которые часто появляются при хранении грозди на твёрдой поверхности. Такой вариант особенно удобен, если дома обычно бывает сразу несколько бананов.
Издание The Kitchn также проверило другой способ — хранение бананов в полиэтиленовом пакете. Через шесть дней кожура фруктов оставалась в основном желтой и почти не покрылась пятнами. В то же время внутри бананы стали очень мягкими и кремовыми, а их вкус — более насыщенным.
Важную роль играет и степень зрелости фруктов. Зеленые и незрелые бананы лучше хранить при комнатной температуре, поскольку холод может нарушить процесс созревания, а также повлиять на вкус и текстуру.
Если же бананы уже созрели, их можно переложить в холодильник. Низкая температура поможет замедлить дальнейшее созревание и дольше сохранить плоды пригодными к употреблению.
Напомним, чтобы лук долго оставался твёрдым и не прорастал, ему нужно обеспечить правильные условия. В частности, эксперт советует не хранить целые луковицы в холодильнике.