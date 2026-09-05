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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Бананы не почернеют за несколько дней: один трюк поможет им дольше оставаться свежими

Бананы нередко начинают темнеть и становиться мягкими вскоре после покупки. Оказалось, что популярный трюк с фольгой не обязателен — важно даже то, как именно лежит гроздь.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Как дольше сохранить бананы свежими: простой способ без фольги

Как дольше сохранить свежесть бананов: простой способ без фольги / © pexels.com

Бананы могут дольше оставаться свежими и без популярного трюка с фольгой. Один из простых способов — правильно разместить фрукты после покупки, чтобы уберечь их от преждевременного порчи и появления мягких пятен.

Об этом сообщило издание Express.

Бананы относятся к фруктам, которые созревают довольно быстро. Со временем их желтая кожица начинает темнеть и покрываться коричневыми пятнышками, а мякоть становится более мягкой. Одну из ключевых ролей в этом процессе играет этилен — газ, выделяемый самими плодами и способствующий их созреванию.

Поможет ли фольга дольше сохранить бананы

Один из популярных способов замедлить созревание бананов — завернуть их плодоножки в алюминиевую фольгу или пищевую пленку. Предполагается, что таким образом можно уменьшить распространение этилена и благодаря этому дольше сохранить фрукты свежими.

Однако этот метод не всегда даёт одинаковый результат. Как пишет Allrecipes, в ходе одних домашних экспериментов бананы с обернутыми плодоножками оставались свежими на несколько дней дольше. В других тестах существенной разницы по сравнению с обычным хранением не заметили.

Как правильно хранить бананы после покупки

Еще один способ — не класть гроздь на стол, а подвесить её за плодоножку на специальном крючке. Так воздух лучше циркулирует вокруг фруктов, а бананы не прижимаются друг к другу.

Благодаря этому на плодах может образовываться меньше вмятин и мягких участков, которые часто появляются при хранении грозди на твёрдой поверхности. Такой вариант особенно удобен, если дома обычно бывает сразу несколько бананов.

Издание The Kitchn также проверило другой способ — хранение бананов в полиэтиленовом пакете. Через шесть дней кожура фруктов оставалась в основном желтой и почти не покрылась пятнами. В то же время внутри бананы стали очень мягкими и кремовыми, а их вкус — более насыщенным.

Важную роль играет и степень зрелости фруктов. Зеленые и незрелые бананы лучше хранить при комнатной температуре, поскольку холод может нарушить процесс созревания, а также повлиять на вкус и текстуру.

Если же бананы уже созрели, их можно переложить в холодильник. Низкая температура поможет замедлить дальнейшее созревание и дольше сохранить плоды пригодными к употреблению.

Напомним, чтобы лук долго оставался твёрдым и не прорастал, ему нужно обеспечить правильные условия. В частности, эксперт советует не хранить целые луковицы в холодильнике.

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