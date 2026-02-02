Бариста не хотят, чтобы вы знали: почему в кофе добавляют сливочное масло и как это полностью меняет вкус

Зачем добавлять сливочное масло в кофе / © pexels.com

Реклама

Новинка под названием Bulletproof coffee — или «бронекава», «пуленепробиваемый кофе» — это свежесваренный кофе с добавлением масла, который особенно популярен среди поклонников здорового образа жизни и кето-диеты.

Во многих заведениях этот напиток подают как энергетический завтрак: он быстро насыщает организм полезными жирами, помогает концентрироваться и надолго подавляет чувство голода. Впрочем, эксперты отмечают: кофе с маслом — это не просто напиток, а жидкая пища с высокой калорийностью, поэтому употреблять его следует умеренно. Кроме того, она подходит не всем и на нее существуют определенные ограничения.

Для приготовления «бронеков» используют только масло из молока коров травяного вскармливания или кокосовое масло. Благодаря этому напиток приобретает кремовую, нежную структуру, становится бархатистым и шелковистым, похожим на сливочное латое, но без молока и сахара. Масло смягчает горечь кофе, делает его насыщенным, а после взбивания блендером напиток покрывается рыхлой пеной, придающей объем и эстетику.

Реклама

К кофе можно добавлять и другие ингредиенты, кроме привычных молока и сахара. Хотите немного сладковатого аромата — добавьте корицу. Для пряного оттенка — кардамон. Гвоздика и мускатный орех придают напитку тепло и остроту, а капли экстракта ванили — ароматической пикантности. Несколько кристаллов соли при заваривании в турке устраняют горечь и открывают кофе совсем по-новому. Именно этими простыми, но эффектными приемами пользуются многие профессиональные баристы.