Батареи будут теплее: как быстро очистить радиаторы от пыли и грязи

Как почистить батареи от пыли / © pexels.com

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Перед началом отопительного сезона недостаточно просто протереть батареи от пыли влажной тряпкой. В панельных моделях батарей пыль накапливается в труднодоступных местах, и если ее не вычистить, в доме будет холоднее зимой. Рассказываем, как прочистить радиаторы от грязи и пыли за считанные минуты.

Об этом пишет Digi24.

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Как почистить батареи от пыли в труднодоступных местах

Между панелями под верхней решеткой и на задней стенке батарей накапливается наибольшее количество пыли. Если вычистить его, в комнате значительно улучшится циркуляция воздуха, а зимой будет теплее.

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В радиаторах с ребристыми элементами внутри воздух проходит сквозь детали, на которых оседают пыль и ворс. Если их не убрать, слой грязи может ухудшить отдачу тепла в помещение. Уборка этой зоны, конечно, не гарантирует, что суммы в платежках за отопление гарантированно снизятся, но удаление налета является одной из базовых рекомендаций производителей радиаторов.

Кроме того, накопленная на батарее пыль становится постоянным источником аллергенов в комнате. По данным Агентства по охране окружающей среды США, регулярная очистка поверхностей помогает уменьшить количество пыли и раздражителей. Людям с чувствительностью к пыли лучше собирать ее пылесосом или смывать влажной тряпкой, чтобы частицы не витали в воздухе.

Для наружных поверхностей подойдет пылесос с насадкой в виде мягкой щетки. Сначала пройдитесь по верхней части и решетке, а затем узкой насадкой пропылесосьте все щели.

Для глубокой очистки понадобится специальная длинная и тонкая щетка для радиаторов. Тонкий инструмент осторожно вставьте между внутренними элементами, без давления на хрупкие пластины. Чтобы грязь не разлеталась по комнате, под батарею можно положить влажное полотенце или пакеты.

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Проблемные зоны, которые часто забывают почистить

В двухпанельных радиаторах грязь оседает на внутренней решетке, поэтому снаружи батарея может казаться чистой, хотя внутри точно есть плотный слой грязи.

Если конструкция разрешает, защитную решетку с радиатора нужно снять, чтобы убрать внутри. Важно не давить на крепеж и вернуть решетку на место только после того, как она полностью высохнет.

За батареей и под ней часто собираются куски пыли. Добраться туда можно сбоку или сверху с помощью узкой насадки или гибкой щетки.

Финальная влажная уборка

Напоследок внешний корпус протирают мягкой влажной салфеткой или тряпкой, а затем вытирают насухо. Моющие средства подбирайте такие, чтобы не испортить покрытие батарей.

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Жесткие губки, проволочные щетки и абразивные порошки использовать нельзя — они портят защитный слой краски. Также категорически не рекомендуется заливать воду внутрь радиатора, чтобы вымыть грязь: комбинация щетки и пылесоса позволяет эффективно избавиться от пыли без риска развести влагу в труднодоступных местах.

Как сделать батареи теплее зимой

Напомним, чуть теплые батареи после запуска отопления нередко можно «вернуть к жизни» самостоятельно, без вызова мастера. Частой причиной холода являются воздушные пробки: если радиатор горячий только снизу, достаточно подставить миску и слегка открутить специальный кран на батарее.

Когда вода потечет вместо воздуха, закрутите его назад — и тепло восстановится. Главное — не откручивать кран полностью, чтобы предотвратить протечку.

Если же в разных комнатах температура значительно отличается, система требует балансировки. Для этого нужно осторожно, примерно до полуоборота, прикрыть запорные краны или термостаты на слишком горячих радиаторах — это перенаправит поток тепла в более холодные батареи, а результат станет заметным уже через 30 минут.

Если эти простые лайфхаки не помогают, причиной могут быть изношенные детали или ошибки при монтаже системы. В таком случае, а также если возникают проблемы даже с новыми радиаторами, лучше не рисковать и обратиться к профессиональному сантехнику.

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