- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 3 мин
Батареи горячие, а в комнате холодно: какая мебель крадет ваше тепло зимой
Большой диван перед радиатором, длинные шторы и декоративные экраны могут препятствовать распространению теплого воздуха комнатой, из-за чего дом будет прогреваться хуже, а расходы на отопление могут возрасти.
Даже неудачное расположение дивана в гостиной может снизить эффективность отопления . Если мебель стоит вплотную к батарее, теплый воздух задерживается за спинкой, а тепло хуже распределяется по всей комнате. Поэтому возле радиатора может быть жарко, тогда как в другой части помещения будет оставаться прохладно.
Об этом говорится в материале венгерского портала Kertészkedj.
На каком расстоянии от батареи можно ставить диван.
Современные панельные радиаторы отдают тепло двумя способами: нагревают воздух, циркулирующий по комнате, и излучают тепло вокруг себя. Холодный воздух поступает снизу, нагревается внутри батареи и поднимается вверх. Если перед радиатором стоит массивный диван, его спинка препятствует этому движению, а часть теплового излучения поглощается обивкой.
Поэтому между радиатором и мебелью рекомендуют оставлять не менее 20-30 см свободного пространства. Над батареей также желательно иметь не менее 10 см, чтобы нагретый воздух мог беспрепятственно подниматься.
Если планировка не позволяет отодвинуть диван, лучше выбирать модель на высоких ножках с открытым пространством внизу. Это позволит воздуху циркулировать под мебелью.
Какие еще предметы мешают батареям обогревать дом
Проблему могут создавать и длинные плотные шторы, особенно, если радиатор расположен под окном. Теплый воздух поднимается вдоль ткани, задерживается между ней и стеклами окон, охлаждается и не попадает должным образом в комнату. Поэтому лучше, чтобы шторы заканчивались выше верхнего края батареи.
Не стоит закрывать радиаторы декоративными коробами без достаточной вентиляции. Передняя часть такого кожуха должна быть открыта как минимум на 40–50%, а верхняя — примерно наполовину. Между корпусом батареи и декоративной конструкцией следует оставлять промежутки для движения воздуха.
Точные потери теплоотдачи зависят от конструкции радиатора и кожуха. К примеру, производитель Hudevad в своем техническом руководстве приводит ориентировочное снижение теплоотдачи на 10–25% для различных вариантов декоративных покрытий. Поэтому универсально приписывать каждому закрытому радиатору потерю 30–70% тепла было бы некорректно.
Почему нельзя сушить одежду непосредственно на батарее
В холодное время года многие развешивают мокрые вещи прямо на радиаторах или накрывают их одеялами и полотенцами. Но ткань препятствует циркуляции теплого воздуха, а влага при высыхании улетучивается и повышает влажность в помещении.
Когда влажный воздух контактирует с холодными поверхностями окон и стен, образуется конденсат. При постоянном накоплении влаги это повышает риск появления плесени. Поэтому мокрую одежду лучше сушить на отдельной раскладной сушилке, расположенной вдали от батареи, в помещении с возможностью проветривания.
Как сохранить тепло в доме — последние новости
Осенью нужно подготовить батареи к отопительному сезону . Еще до того, как включат отопление, следует очистить их от пыли, проверить краны и термостатические клапаны. Также важно убедиться, что мебель не закрывает не только сам радиатор, но и термостатическую головку, ведь это может влиять на регулировку температуры.
Часть тепла, иначе поглощаемая холодной наружной стеной за батареей, можно вернуть в комнату с помощью специального теплоотражающего экрана. Его устанавливают по радиатору, не перекрывая вентиляционные отверстия и движение воздуха. Такой простой экран из фольги может стать дополнительным способом снизить потери тепла.
Важно также устранить сквозняки: проверить уплотнители на окнах и дверях, закрыть щели, через которые поступает холодный воздух, и правильно пользоваться шторами . Днем они могут пропускать солнечное тепло, а после заката помогать сохранять его внутри.