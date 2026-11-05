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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Батареи горячие, а в комнате холодно: какая мебель крадет ваше тепло зимой

Большой диван перед радиатором, длинные шторы и декоративные экраны могут препятствовать распространению теплого воздуха комнатой, из-за чего дом будет прогреваться хуже, а расходы на отопление могут возрасти.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Мебель у батареи делает отопление неэффективным

Диван у батареи может сделать комнату холоднее / © Фото из открытых источников

Даже неудачное расположение дивана в гостиной может снизить эффективность отопления . Если мебель стоит вплотную к батарее, теплый воздух задерживается за спинкой, а тепло хуже распределяется по всей комнате. Поэтому возле радиатора может быть жарко, тогда как в другой части помещения будет оставаться прохладно.

Об этом говорится в материале венгерского портала Kertészkedj.

На каком расстоянии от батареи можно ставить диван.

Современные панельные радиаторы отдают тепло двумя способами: нагревают воздух, циркулирующий по комнате, и излучают тепло вокруг себя. Холодный воздух поступает снизу, нагревается внутри батареи и поднимается вверх. Если перед радиатором стоит массивный диван, его спинка препятствует этому движению, а часть теплового излучения поглощается обивкой.

Поэтому между радиатором и мебелью рекомендуют оставлять не менее 20-30 см свободного пространства. Над батареей также желательно иметь не менее 10 см, чтобы нагретый воздух мог беспрепятственно подниматься.

Если планировка не позволяет отодвинуть диван, лучше выбирать модель на высоких ножках с открытым пространством внизу. Это позволит воздуху циркулировать под мебелью.

Какие еще предметы мешают батареям обогревать дом

Проблему могут создавать и длинные плотные шторы, особенно, если радиатор расположен под окном. Теплый воздух поднимается вдоль ткани, задерживается между ней и стеклами окон, охлаждается и не попадает должным образом в комнату. Поэтому лучше, чтобы шторы заканчивались выше верхнего края батареи.

Не стоит закрывать радиаторы декоративными коробами без достаточной вентиляции. Передняя часть такого кожуха должна быть открыта как минимум на 40–50%, а верхняя — примерно наполовину. Между корпусом батареи и декоративной конструкцией следует оставлять промежутки для движения воздуха.

Точные потери теплоотдачи зависят от конструкции радиатора и кожуха. К примеру, производитель Hudevad в своем техническом руководстве приводит ориентировочное снижение теплоотдачи на 10–25% для различных вариантов декоративных покрытий. Поэтому универсально приписывать каждому закрытому радиатору потерю 30–70% тепла было бы некорректно.

Почему нельзя сушить одежду непосредственно на батарее

В холодное время года многие развешивают мокрые вещи прямо на радиаторах или накрывают их одеялами и полотенцами. Но ткань препятствует циркуляции теплого воздуха, а влага при высыхании улетучивается и повышает влажность в помещении.

Когда влажный воздух контактирует с холодными поверхностями окон и стен, образуется конденсат. При постоянном накоплении влаги это повышает риск появления плесени. Поэтому мокрую одежду лучше сушить на отдельной раскладной сушилке, расположенной вдали от батареи, в помещении с возможностью проветривания.

Как сохранить тепло в доме — последние новости

Осенью нужно подготовить батареи к отопительному сезону . Еще до того, как включат отопление, следует очистить их от пыли, проверить краны и термостатические клапаны. Также важно убедиться, что мебель не закрывает не только сам радиатор, но и термостатическую головку, ведь это может влиять на регулировку температуры.

Часть тепла, иначе поглощаемая холодной наружной стеной за батареей, можно вернуть в комнату с помощью специального теплоотражающего экрана. Его устанавливают по радиатору, не перекрывая вентиляционные отверстия и движение воздуха. Такой простой экран из фольги может стать дополнительным способом снизить потери тепла.

Важно также устранить сквозняки: проверить уплотнители на окнах и дверях, закрыть щели, через которые поступает холодный воздух, и правильно пользоваться шторами . Днем они могут пропускать солнечное тепло, а после заката помогать сохранять его внутри.

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