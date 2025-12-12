Батареи остаются холодными зимой: сантехник рассказал, как это исправить самостоятельно

Батарея / © Credits

Реклама

Большинство проблем с радиаторами возникают из-за базовых ошибок, которые можно решить без визита сантехника. Есть несколько простых способов, как сделать батареи горячее этой зимой.

Об этом сообщает Express.

Нет ничего более неприятного, чем включить отопление и обнаружить, что радиаторы нагреваются очень медленно или остаются теплыми. Недостаточная скорость нагрева или низкая температура является признаком того, что система работает неэффективно.

Реклама

Сантехник Желязко Янчев из Fantastic Services утверждает, что хорошая новость состоит в том, что большинство неисправностей радиаторов возникают из-за простых проблем, которые легко устранить самостоятельно.

«Системы радиаторного отопления горячей водой очень просты, и проблемы, вероятно, тоже просты», — объясняет Янчев.

Он добавил, что существует «множество способов повысить температуру радиаторов и сделать их быстрее, не покупая новый котел и не используя дорогостоящие или специализированные инструменты». Эксперт назвал три ключевых задачи, которые значительно улучшат эффективность ваших радиаторов.

1. Держите радиаторы свободными от засоров

Самый быстрый и дешевый способ обеспечить надлежащее обогрев помещений — это убрать любые предметы, расположенные сверху, внутри или под радиаторами.

Реклама

Это необходимо, поскольку радиаторы работают по принципу природной конвекции: холодный воздух поднимается снизу, а теплый поднимается вверх. Любые предметы блокируют этот процесс. Кроме того, важно регулярно протирать радиаторы от пыли и пуха, которые могут накапливаться внутри и снижать эффективность.

2. Прокачайте радиаторы

Если вы заметили, что ваш радиатор холодный сверху, но теплый снизу, это явный признак «воздуха, который удерживается внутри». Воздух занимает пространство, которое должно быть заполнено горячей водой.

«Вы можете быстро повысить производительность радиатора, выпустив этот воздух», — объясняет эксперт.

Когда вы испускаете лишний воздух, это позволяет горячей воде заполнить весь радиатор.

Реклама

3. Удалите шлам из радиатора.

Обратная проблема, когда радиатор теплый сверху, но холодный снизу, обычно связан с накоплением осадка, известного как радиаторный шлам.

Шлам состоит из ржавчины, мусора и известкового налета, который циркулирует и накапливается со временем. Это основная причина поломок котла и быстрого ухудшения состояния системы отопления, которая требует немедленных действий для его удаления.

Напомним, в холодный сезон важно не только иметь теплый дом, но правильно пользоваться отоплением и электроэнергией. Чаще всего затраты возрастают из-за обыденных действий, которых легко можно избежать. Многие ежедневные привычки кажутся мелочами, но именно они чаще всего повышают счета за отопление.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов украинцам советуют утеплить жилье, ведь до 30% тепла теряется из-за щелей в окнах и дверях.