Батарея будет держать заряд вдвое дольше: что нужно сделать со смартфоном

Как правильно заряжать смартфон / © Pixabay

Почти каждый владелец смартфона замечал: со временем батарея разряжается быстрее, даже если телефон используется так же, как и раньше. И дело здесь не только в износе аккумулятора, но и в ежедневных привычках пользования и настройках системы. Несколько простых изменений могут буквально удвоить время автономной работы без дополнительных затрат.

Выключите лишние фоновые процессы

Многие приложения работают даже тогда, когда вы ими не пользуетесь. Они постоянно обновляют данные, посылают сообщения и потребляют энергию. Если ограничить фоновую активность для приложений, которыми вы редко пользуетесь, батарея начнет держаться заметно дольше.

Смартфон не должен тратить заряд на то, что вам не нужно здесь и сейчас.

Уменьшите яркость экрана

Экран — главный пожиратель энергии. Даже небольшое понижение яркости дает ощутимую экономию заряда. Лучше всего использовать автоматическую регулировку или вручную уменьшить уровень до комфортного минимума.

Темные темы оформления помогают также сохранять заряд, особенно на экранах типа OLED.

Включите режим энергосбережения

Режим экономии энергии не только уменьшает потребление батареи, но и оптимизирует работу системы: ограничивает процессы фона, снижает производительность и уменьшает яркость экрана.

Если активировать его уже по 40-50% заряда, телефон будет работать значительно дольше.

Не заряжайте до 100% и не разряжайте до нуля

Аккумулятору комфортнее всего работать в диапазоне от 20% до 80%. Постоянная доводка заряда до максимума и полная разрядка ускоряют износ батареи.

Лучше чаще подзаряжать смартфон короткими сеансами, чем держать его на розетке всю ночь.

Выключайте ненужные модули

Bluetooth, GPS, мобильные данные и Wi-Fi продолжают работать, даже если вам они не нужны. Если выключать его в моменты простоя, батарея начнет жить гораздо дольше.

Особенно это заметно во время путешествий или при слабом сигнале сети.

Ограничьте уведомления

Каждое сообщение включает в себя экран и процессор. Если оставить только действительно важные уведомления, смартфон будет тратить гораздо меньше энергии в течение дня.

Маленькая привычка, дающая большой эффект

Просто положите телефон экраном вниз, не используя его. Так он не будет включаться от уведомлений, что уменьшает количество циклов работы экрана и экономит заряд.