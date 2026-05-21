Батарея будет держать заряд вдвое дольше: вот что нужно сделать со своим смартфоном

Многие жалуются, что смартфон начинает быстро разряжаться уже через год или даже несколько месяцев после покупки. Поэтому приходится постоянно носить с собой зарядное устройство и павербанк. Однако эксперты уверяют: в большинстве случаев проблема не только в аккумуляторе, но и в неправильных настройках телефона. Достаточно изменить несколько привычек и выключить одну функцию, которая незаметно съедает заряд, даже когда смартфон просто лежит в кармане.

Какая функция больше всего истощает батарею смартфона

Специалисты советуют, прежде всего, отключить постоянный поиск геолокации для всех приложений. Многие программы даже в фоновом режиме постоянно определяют местонахождение пользователя. Поэтому процессор работает активнее, а батарея разряжается значительно быстрее.

Особенно много энергии потребляют карты, службы такси, погодные приложения и социальные сети. Эксперты рекомендуют оставлять доступ к геолокации только тем программам, которым это необходимо.

Что еще поможет продолжить работу батареи смартфона

Одной из главных причин быстрой разрядки также слишком яркий экран. Лучше включить автоматическую регулировку яркости или уменьшить ее вручную.

Кроме того, следует выключать Bluetooth, NFC и Wi-Fi, если вы ими не пользуетесь. Даже в неактивном режиме эти функции могут расходовать заряд аккумулятора.

Еще один важный совет — не оставлять десятки открытых программ в фоновом режиме. Часть из них постоянно обновляется и использует ресурсы смартфона, даже если вы их не открываете.

Как правильно заряжать телефон, чтобы долго держал заряд

Эксперты не советуют постоянно заряжать смартфон до 100% или полностью разряжать его. Лучше всего для современных аккумуляторов поддерживать заряд примерно в пределах 20-80%.

Также не стоит пользоваться дешевыми некачественными зарядными устройствами, ведь они могут ускорять износ батареи.

Специалисты отмечают: перегрев смартфона — один из главных врагов аккумулятора. Именно поэтому телефон не рекомендуют оставлять под прямым солнцем или класть под подушку во время подзарядки.

