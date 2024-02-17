Беды будут обходить стороной: три дерева, которые должны расти рядом с вашим домом

Деревья не только украшают территорию вокруг дома, но могут стать мощными защитниками от негативных впивов.

Есть определенные деревья, которые отличаются особой энергетикой и помогают защитить дом и семью от несчастья, бед и зла. И вот какие три дерева нужно посадить рядом со своим домом, по мнению эзотериков.

Береза

Она является символом света, чистоты и жизни. А еще береза помогает очистить воду, почву и воздух от загрязнений, защищает от сглаза, негативной энергетики и причины.

Эзотерики утверждают, что береза способна привлечь к дому, возле которого растет, любовь, здоровье и благополучие. Лучше всего сажать дерево у входа в дом. Тогда она будет служить как особый фильтр для всех входящих в него.

Также березовый сок и ветки используются для лечения и очищения.

Дуб

Дерево символизирует мудрость, силу и долголетие. Дуб отличается достаточно мощной энергетикой, которая придает людям уверенность в своих силах, защищает от негатива и успокаивает.

Деревья для счастья: народные приметы / Фото: Unsplash

А еще эзотерики уверены, что дуб дарит богатство, успех и талант. Лучше всего сажать это дерево с задней стороны дома, тогда он будет служить опорной крепостью жилья.

Древесину и желуди можете использовать в качестве декора для изготовления талисманов или амулетов.

Сосна

Она является символом выносливости, надежды и вечности, ведь сохраняет зеленую крону в течение всего года, даже тогда, когда погодные условия кажутся самыми суровыми.

Также сосна защищает от негативного воздействия внешней среды. А еще существует мнение, что это дерево помогает в духовном росте, поиске гармонии, медитации.

Эзотерики рекомендуют сажать сосну рядом с боковой стороной дома, тогда она будет служить для умиротворения места в нем.

Сосновые шишки, ветки и смолу используют для разных ритуалов, ароматерапии и снятия стресса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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