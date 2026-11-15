Белая дверь снова будет как новая: как правильно отмыть грязь и не повредить покрытие

Как мыть белые межкомнатные двери / © Unsplash

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Во время уборки в доме о межкомнатных дверях часто забывают. Но если у вас есть белая межкомнатная дверь, забывать о пыли и грязи не стоит совсем. Со временем дверь может изменить цвет на неприятный и впитать в себя устаревшую грязь. Расскажем, как правильно мыть белые двери, чтобы они выглядели, будто только из магазина.

Об этом пишет 20 Minutos.

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Без абразивов и жестких губок: как правильно мыть белые двери

Двери в кухне и ванной комнате подергаются влиянию влаги, пары и случайных брызг. Все это может повредить покрытие дверей и испортить привлекательный вид. Если такую дверь вовремя не мыть и тщательно не высушивать, на ней могут появиться следы, которые впоследствии будет сложно вывести. Именно поэтому просто протирать их от пыли тряпкой слишком мало.

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Чтобы вымыть белые двери, очистите себе проход к ним, подстелите на пол клеенку и подготовьте несколько разных тряпок, а также сухие салфетки. Смочите тряпку в теплой воде с небольшим количеством мыла или мягкого моющего средства.

Далее протрите дверь без сильного натиска. Одним из самых загрязненных мест является дверная ручка и зона вокруг нее. Тщательно промойте эти места.

Отдельного внимания требуют углы и места стыка дверей с коробкой. В этих щелях нередко оседает пыль, с которой не всегда может справиться обычная салфетка. Чтобы добраться до труднодоступных мест, можно воспользоваться старой зубной щеткой или другим инструментом с мягкой щетиной.

Когда грязи уже нет, начинается самый ответственный этап — высушивание. Другой чистой и сухой салфеткой тщательно уберите остатки воды со всей поверхности, не обходя торцы и стыки.

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Это поможет избежать появления разводов от высохших капель и не даст влаге задерживаться на покрытии двери.

Уборка: последние новости

Напомним, во время обычной уборки люди часто сосредотачиваются на заметных поверхностях, но в доме есть не менее восьми мест, где незаметно скапливаются грязь и неприятные запахи.

В частности, нужно регулярно мыть и высушивать ершик для унитаза вместе с его подставкой, а также каждую неделю промывать мыльной водой контейнер для мусора, куда попадают остатки напитков и пищи.

Миски животных нужно мыть регулярно. Кроме этого, раз в месяц желательно вынимать и очищать от налета и плесени лоток стиральной машины, раз в 1–2 месяца прочищать щеткой переливное отверстие в раковине, а раз в 1–3 месяца протирать резиновый уплотнитель дверцы холодильника от крошек и влаги.

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Также не стоит забывать о домашнем текстиле, который быстро впитывает пыль, жир и запахи. Скатерти и сервировочные салфетки при ежедневном использовании нужно стирать по меньшей мере раз в неделю, а шторы примерно раз в 3-6 месяцев.

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