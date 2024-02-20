Белье вернет свой первозданный цвет: как улучшить действие стирального порошка в 10 раз

Есть два копеечных подручных средства, которые сделают ваше белье идеально чистым и ярким.

Чем чаще мы стираем вещи, тем быстрее они теряют свой первозданный вид и цвет. Это общеизвестный факт. Впрочем, умные и опытные хозяйки знают, как решить эту проблему. Рассказываем, что нужно добавлять в порошок, чтобы улучшить его действие и сохранить первозданный вид своих вещей.

Как улучшить действие порошка во время стирки: маленькая хитрость, о которой мало кто знает

Эти подручные копеечные средства сохранят яркий цвет белья надолго и не повреждают структуру ткани. Поэтому они не только действенны, но и вполне безопасны для ваших вещей.

Соль. Такой обычный, но очень действенный способ обеспечит наилучшее качество стирки. Ваши вещи станут яркими и исчезнет желтизна, если была такая проблема. Перед стиркой добавьте столовую ложку соли в барабан или в лоток с порошком. После стирки вещи будут очень мягкими и безупречно чистыми.

Такой обычный, но очень действенный способ обеспечит наилучшее качество стирки. Ваши вещи станут яркими и исчезнет желтизна, если была такая проблема. Перед стиркой добавьте столовую ложку соли в барабан или в лоток с порошком. После стирки вещи будут очень мягкими и безупречно чистыми. Сода. Треть стакана соды добавьте непосредственно в барабан перед стиркой. Сода поможет избавиться от самых стойких пятен, неприятных запахов, серости и желтизны. Также вернет белью яркий цвет и необычайную мягкость.

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