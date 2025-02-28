Бельгийские вафли на молоке: рецепт завтрака от известного шеф-повара

Вафли будут рыхлыми и ароматными.
Бельгийские вафли на завтрак – это отличная идея. Они могут быть сладкими — джемом или взбитыми сливками, или солеными — с ветчиной и сыром или авокадо со специями.
Рецепт бельгийских вафель от шеф-повара Евгения Клопотенко на ТСН.ua.
Ингредиенты
- 330 пшеничной муки
- 2 яйца
- 3 ч. л. разрыхлителя
- 0,3 ч. л. соли
- 350 мл молока
- 80 г сливочного масла
Приготовление
1. Возьмите два яйца и отделите желтки от белков. Белки взбейте миксером с щепоткой соли до пышности. Отдельно взбейте два желтка с молоком и растопленным маслом.
2. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель.
3. Добавьте сухие ингредиенты к взбитым с молоком желткам. Затем введите в тесто взбитые белки, перемешивая массу силиконовой лопаткой.
4. Вафельницу смажьте небольшим количеством растительного масла. Жарьте вафли примерно шесть минут в хорошо разогретой вафельнице. Выкладывайте по 1-1,5 ст. л. теста для одной вафли и разравнивайте ложкой в однородный слой.
Напомним, ранее мы писали рецепт необычных горячих бутербродов через пять минут.
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