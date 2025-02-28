Бельгийские вафли на молоке: рецепт завтрака от известного шеф-повара

Вафли будут рыхлыми и ароматными.

Бельгийские вафли на завтрак – это отличная идея. Они могут быть сладкими — джемом или взбитыми сливками, или солеными — с ветчиной и сыром или авокадо со специями.

Рецепт бельгийских вафель от шеф-повара Евгения Клопотенко на ТСН.ua.

Ингредиенты

330 пшеничной муки

2 яйца

3 ч. л. разрыхлителя

0,3 ч. л. соли

350 мл молока

80 г сливочного масла

Приготовление

1. Возьмите два яйца и отделите желтки от белков. Белки взбейте миксером с щепоткой соли до пышности. Отдельно взбейте два желтка с молоком и растопленным маслом.

2. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель.

3. Добавьте сухие ингредиенты к взбитым с молоком желткам. Затем введите в тесто взбитые белки, перемешивая массу силиконовой лопаткой.

4. Вафельницу смажьте небольшим количеством растительного масла. Жарьте вафли примерно шесть минут в хорошо разогретой вафельнице. Выкладывайте по 1-1,5 ст. л. теста для одной вафли и разравнивайте ложкой в однородный слой.

Напомним, ранее мы писали рецепт необычных горячих бутербродов через пять минут.

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