Лучшее удобрение для помидоров / © pexels.com

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Один из таких секретов — так называемое «белое золото» для помидоров, доступный компонент, значительно усиливающий рост, цветение и плодоношение томатов. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Его используют в период активного формирования завязи, когда растению особенно нужны питательные вещества для формирования крупных и сочных плодов. Именно в это время правильная подкормка может буквально «переключить» куст на режим максимального урожая.

Почему эта подпитка настолько эффективна

В июне-июле помидоры тратят максимум энергии на:

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формирование цветов;

развитие завязи;

наливание плодов.

Если растению не хватает питания, оно начинает «сбрасывать» цветы или формировать мелкие плоды. Именно здесь и работает белое золото — оно помогает сбалансировать питание и стимулирует плодоношение.

Как действует «белое золото» на томаты

Регулярная подкормка:

активизирует корневую систему;

улучшает усвоение минералов из почвы;

увеличивает количество завязи;

ускоряет созревание плодов;

делает помидоры более плотными и сладкими.

Огородники отмечают, что после такой подкормки кусты буквально «ломятся» от плодов.

Когда лучше всего вносить подкормку

Эффективнее всего использовать его в следующие периоды:

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начало цветения;

активное завязывание плодов;

первая волна плодоношения;

периоды стресса (жара, дожди, резкие перепады температур).

Важно не перегружать растение — избыток удобрений может дать обратный эффект.

Как приготовить удобрение «Белое золото»

Ингредиенты:

вода — 9л;

молоко — 1л;

борная кислота — ½ чайной ложки;

йод — 8 капель;

горячая вода для растворения борной кислоты

Процесс приготовления:

Налить в большую емкость 9 л воды, добавить 1 л молока (можно и магазинного). В отдельной миске растворить в горячей воде борную кислоту, поскольку она нерастворима в холодной. Добавить к основной подкормке. Добавить йод и всё хорошо перемешать.

Готовым раствором производится подкорневая подкормка томатов. Лучше опрыскивать в вечернее время, когда солнце уже неактивно. 10 л готового раствора вполне достаточно для большого количества растений.

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FAQ

Что такое «белое золото» для помидоров?

Это народное название доступной подкормки, которую огородники используют для стимуляции роста и повышения урожайности томатов в период плодоношения. В него входит вода, молоко, борная кислота и иод.

Когда нужно подкармливать помидоры для лучшего урожая?

Лучший период — во время цветения и формирования завязи, когда растение больше нуждается в калии, фосфоре и микроэлементах.

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Почему помидоры сбрасывают завязь и как это поправить?

Основные причины — недостаток питания, жара или неравномерный полив. Помогает сбалансированная подпитка и стабильный уход.

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