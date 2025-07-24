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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
29k
Время на прочтение
1 мин

"Белое золото", которое заставит даже засохшую орхидею цвести: один литр — и будете поражены результатом

Летом орхидеи как никогда нуждаются в качественном удобрении, которое будет поддерживать их рост во время жаркой погоды.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем подкормить орхидею для пышного цветения

Чем подкормить орхидею для пышного цветения / © Unsplash

Садоводы утверждают, что лучшее удобрение для комнатных цветов – это именно продукты, которые есть в каждом доме. Например, по их мнению, молоко помогает создать действительно эффективную подкормку для орхидей. Этот напиток обеспечит рост растения в течение всего летнего сезона и даже после него, насыщая орхидею необходимыми компонентами.

Молоко – это натуральный источник кальция и других микроэлементов, усиливающих корневую систему, улучшая общее состояние этого экзотического растения.

Приготовить питательное удобрение очень просто. Следует взять 1 л свежего коровьего молока и развести его с водой в пропорции 1:4. То есть, на одну часть молока берите четыре части воды. Хорошо размешайте раствор.

Таким удобрением орхидеи советуют поливать не чаще раза в месяц. Здесь очень важно не переборщить, иначе чрезмерная влага может привести к развитию грибковых заболеваний и ухудшению почвы. Перед тем как применять молочный раствор, полейте сначала орхидею обычной водой. Она увлажнит субстрат.

Благодаря молоку орхидея получит все необходимые микроэлементы и полезные вещества, будет расти здоровой и пышно цвести даже в сильнейшую жару.

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Дата публикации
Количество просмотров
29k
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