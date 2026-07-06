Белокрылки больше не будет на вашем огороде: обработайте капусту этим простым раствором

Как избавиться от белокрылки / © Pixabay

Реклама

Белокрылка — один из самых опасных вредителей капусты, который в считанные дни может значительно ослабить растения. Это мелкое белое насекомое питается соком листьев, из-за чего капуста медленнее растет, желтеет, увядает, а кочаны формируются мелкими и рыхлыми. Особенно быстро вредитель размножается в жаркую и сухую погоду. К счастью, избавиться от белокрылки можно без дорогих химических препаратов. Существует обычный домашний раствор, который отпугивает насекомых, не вредит растениям и легко готовится из доступных ингредиентов.

Почему белокрылка так опасна

Взрослые насекомые откладывают яйца на нижней стороне листьев. Вскоре из них появляются личинки, начинающие высасывать растительный сок. Из-за этого:

листья теряют насыщенный зеленый цвет;

растение слабеет;

кочаны медленнее набирают вес;

снижается урожайность.

Кроме того, белокрылка оставляет липкие выделения, на которых быстро развивается сажистый грибок. Из-за этого листья перестают нормально дышать и замедляются фотосинтез.

Реклама

Как избавиться от белокрылки: простой раствор наших бабушек

Одним из самых эффективных народных средств считается чесночный настой.

Для приготовления понадобится:

200 г очищенного чеснока;

10 литров теплой воды.

Чеснок следует измельчить, залить водой и настоять в течение 24 часов. После этого настой процеживают и сразу используют для опрыскивания. Фитонциды, содержащиеся в чесноке, обладают резким запахом, отпугивающим белокрылку и многих других вредителей.

Как правильно проводить обработку капусты от вредителей

Чтобы получить максимальный эффект, следует придерживаться нескольких правил:

Реклама

опрыскивать капусту рано утром или вечером;

особое внимание уделять нижней стороне листьев, где прячутся личинки;

повторять процедуру каждые 5-7 дней;

после сильного дождя следует провести обработку повторно.

Если белокрылка очень много, желательно сделать 3-4 опрыскивания подряд.

Что еще поможет избавиться от белокрылки

Кроме обработки настоем, опытные огородники рекомендуют:

регулярно удалять сорняки, где могут жить насекомые;

не загущать посадки;

своевременно убирать пожелтевшие листья;

рыхлить почву после полива;

сажать рядом с капустой бархатцы, календулу, укроп или мяту, аромат которых отпугивает многих вредителей.

Можно ли использовать это средство для других культур

Чеснок настой подходит не только для капусты. Его часто применяют для защиты:

огурцов;

помидоров;

перца;

баклажанов;

кабачков.

Он также помогает сдерживать тлю, трипсы и паутинного клеща на начальных этапах заражения.

Реклама

Новости партнеров