Белые или коричневые яйца: есть ли между ними разница на самом деле

Цвет яйца определяется исключительно породой курицы / © unsplash.com

Реклама

Белые и коричневые куриные яйца не отличаются по питательности, вкусу или составу. Разница заключается исключительно в цвете скорлупы, определяемой породой курицы.

Об этом пишет Daily Express.

От чего зависит цвет скорлупы

Окрас яичной скорлупы определяется исключительно породой курицы. Птицы со светлым оперением, как правило, несут белые яйца, тогда как куры с более темной окраской — коричневые. Это врожденная генетическая изюминка, которая не связана с качеством продукта.

Реклама

Коричневые яйца полезнее?

По составу питательных веществ белые и коричневые яйца не отличаются, ведь цвет никак не отражается на качестве продукта. Поэтому если вы хотите сэкономить, можете смело покупать белые куриные яйца. Они так же питательны и полезны, как и коричневые.

При выборе важно обратить внимание на размер яиц и срок их годности. Толщина скорлупы белых и коричневых также примерно одинакова. Различия могут появиться с возрастом кур. Например, молодые куры откладывают более твердые яйца. А цвет желтка также зависит от возраста и рациона.

Раньше мы писали, сколько яиц безопасно есть в день для здоровья сердца. Больше об этом читайте в новости.