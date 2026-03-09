Белые кроссовки будут, как новые: положите в барабан, добавьте это средство и запустите стирку

Белые кроссовки уже много лет остаются одним из самых популярных видов обуви. Они легко сочетаются с разными стилями одежды и всегда выглядят стильно. Однако есть одна проблема — такая обувь очень быстро пачкается. Пятна от травы, грязь после дождя и даже обычная городская пыль могут быстро испортить внешний вид любимой пары. Из-за этого многие избегают носить белые кроссовки каждый день. Однако существует простой способ вернуть им чистоту без сложной чистки.

Как подготовить кроссовки для стирки. Перед тем как положить обувь в стиральную машину, важно правильно ее подготовить. Это поможет лучше удалить грязь и не повредить материал. Сначала необходимо снять шнурки и стельки, удалить большую грязь щеткой или влажной салфеткой, проверить подошву и убрать камни или песок. После этого кроссовки можно поместить в барабан стиральной машины.

Какое средство поможет вернуть белизну. Чтобы обувь стала светлее, многие хозяйки используют простую смесь из доступных средств. Для стирки можно добавить столовую ложку пищевой соды, обычный стиральный порошок или гель для деликатных тканей. Сода помогает устранить неприятные запахи и усиливает очищающий эффект моющего средства. Некоторые также добавляют небольшое количество кислородного отбеливателя, хорошо работающего с белыми тканями и не повреждающего материал.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине. Чтобы обувь не потеряла форму, важно выбрать правильный режим. Рекомендации по стирке: температура воды должна быть до 40 °C, режим — деликатная стирка, отжим лучше не включать. Также желательно положить кроссовки в специальный мешок для стирки или вместе с полотенцем. Это поможет снизить удары обуви о барабан.